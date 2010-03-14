تولید محصولات نانویی در صنعت نساجی / گسترش نانوفناوری در میان دانش آموزان

مهدی کلانتر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار 37 شرکت در مرکز رشد بیوتکنولوژی پارک فناوری یزد، گفت: از میان شرکتهای مستقر 8 شرکت در زمینه نانو فعال هستند 2 شرکت فعال نانویی دیگر پارک فناوری یزد نیز در مرکز رشد فناوری نساجی محصولات خود را تولید می کنند.

رئیس ستاد فناوری نانو استان یزد با اشاره به محصولات تولید شده 8 شرکت مستقر در مرکز رشد بیوتکنولوژی پارک گفت: محصولات این شرکت ها شامل نانو نقره، تولید نانو ذره آهن (فروفلوئید)، مواد ضد میکروبال، کیسه فریزر و کیسه زباله ضد میکروبال، مواد با خاصیت گرایش A، نانو فیلترهای سرامیکی، ذرات نانو اکسید روی از غبار کوره قوس الکتریکی، نانو الیاف جاذب مواد رادیو ایزوتوپ با استفاده از زئولیت ها، نانوارگانو رسها و نانو بیوتکنولوژی است.

وی در ادامه به محصولات 2 شرکت فعال در مرکز رشد نساجی استان یزد اشاره کرد و گفت: این دو شرکت در زمینه تحقیق پیرامون کاربرد فناوری نانو در زمینه صنعت نساجی و پوشاک و الیاف کامپوزیت نانو مس پلی پروپیلن با خاصیت ضد میکروبی فعالیت می کنند.

رئیس دبیرخانه ستاد فناوری نانو استان یزد با تاکید بر این که دبیرخانه ستاد فناوری نانو استان در پارک علم و فناوری یزد مستقر است، گفت: این ستاد متشکل از مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، صنایع و معادن و استانداری است که در خصوص گسترش این فناوری در سطوح مختلف دانش آموزی، دانشجویی، کارکنان و متخصصان صنایع استان فعالیت می کند.

کلانتر به فعالیت های دیگر این ستاد در استان یزد اشاره کرد و گفت: این ستاد همچنین برای به کارگیری فناوری نانو در بهینه سازی صنایع استان یزد نیز برنامه ریزی و فعالیت می کند.