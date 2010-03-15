به گزارش خبرنگار مهر، صداگذاری این دو فیلم سینمایی اوایل فروردین ماه 89 به پایان می‌رسد. صداگذاری "سه درجه تب" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند مدتی است توسط فرامرز ابوالصدق شروع شده و 15 روز دیگر تمام می‌شود. صداگذاری "عروسک" به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده هنوز تمام نشده و اوایل فروردین به پایان می‌رسد.

فیلم سینمایی "سه درجه تب" به تهیه‌کنندگی یوسف صمدزاده با بازی رضاعطاران، الهام حمیدی، امیرعلی دانایی، سیروس گرجستانی،علی صادقی، شهره لرستانی، مهتاج نجومی و حسین عابدینی سال 89 روی پرده می‌رود.

فیلم سینمایی "عروسک" با بازی حسام نواب صفوی، بهاره رهنما، لیلا اوتادی، علیرضا خمسه، بهنوش بختیاری و... داستان دختری است به نام فرشته که دنبال کار می‌گردد. این فیلم بهار 89 اکران عمومی می‌شود.