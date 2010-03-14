مناظره در دانشگاهها/ برخورد با ترویج مفاهیم ضد نظام در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو یکشنبه در جلسه هیئت مرکزی نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان گفت: فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان را باید نوعی فرصت تلقی کرد و معتقدم باید از آنها حمایت شود تا فعالیت‌هایشان را گسترش دهند.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فعالیتهای علمی دانشجویان باید حفظ شود، اظهار داشت: پویایی و نشاط در دانشگاهها متأثر از همین فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و اگر این فعالیتها محدود شوند دیگر نمی ‌توان محیط با نشاطی در دانشگاهها ایجاد کرد.

وی تأکید کرد: البته این فعالیتها باید در راستای مصالح عمومی و منافع ملی نظام باشد و از آنجا که دیدگاه ما دیدگاه جهان بینی اسلامی است باید در مسیری حرکت کنیم که اسلام تعیین کرده است.

دانشجو افزود: ما به مفهوم آزادی در چارچوب نظام و قوانین مصوب در دانشگاهها قائل هستیم و هر تصمیمی که در این هیئت در خصوص چگونگی فعالیتهای تشکلهای دانشگاهی گرفته می‌شود باید از پشتوانه حقوقی متقن برخوردار باشد.

وی با تأکید بر این مطلب که نقد باعث پویایی و نشاط می شود، گفت: نقد باید تعریف شود و هر مطلبی نباید تحت عنوان نقد بیان شود و ما مواردی از قیبل توهین به مقدسات، مبانی انقلاب و باورهای دینی مردم را نمی توانیم به حساب نقد بگذاریم اما نقد فعالیتهای دولت لازم به نظر می‌رسد و نقد دانشگاهیان در این زمینه پویایی دولت را به دنبال دارد.

وزیر علوم با تأکید برانجام مناظره در قالب چارچوبی معین در دانشگاهها گفت: باید شرایطی در دانشگاهها فراهم شود که مخاطبان مناظره بتوانند حرف های دو طرف را گوش کنند و دلیلی ندارد که فرد مناظره کننده از دیدگاه طرف مقابل تبعیت کند بلکه باید با شنیدن استدلال طرف مناظره به تأمل و پاسخ منطقی بپردازند تا زمینه تعامل و تعالی افکار بدون تنش فراهم شود که نتیجه آن به حل تعارضات و منطقی شدن خواسته ها منجر می شود.

وی افزود: ما باید این را بدانیم که دانشگاهها محل کادر سازی برای یک جناح یا یک دولت خاص نیست و باید تمام تلاش ما بر این باشد که در دانشگاهها کادرسازی و تربیت نیرو برای نظام صورت گیرد و با این دیدگاه ما از افرادی که در دانشگاهها فعالیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی در چارچوبی که قانون و اسلام برایمان مشخص کرده حمایت می ‌کنیم اما ترویج مفاهیم ضد نظام و سکولار در سطح دانشگاهها را ممنوع می‌دانیم.

به گزارش مهر، جلسه هیئت مرکزی نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان با حضور کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حجةالسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دکتر خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و سایر اعضای این هیئت برگزار شد.