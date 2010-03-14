جزییات توزیع 20 هزار تن سیب و پرتغال به قیمت مصوب

عباس قبادی در گفتگو با مهر گفت: توزیع گسترده 20 هزار تن سیب و پرتغال به ترتیب با قیمت مصوب هر کیلوگرم 800 تومان و 750 تومان از امروز در میادین میوه و تره بار و از فردا در واحدهای صنفی آغاز خواهد شد و وزارت بازرگانی به دنبال آن است که توزیع آن را تا اواخر فروردین ماه سال آتی ادامه دهد.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران افزود: کیفیت میوه های توزیع شده در حد بسیار مطلوب است و علاوه بر شهرداری، شرکت کنترل و بازرسی کالای وزارت بازرگانی و بازرسان سازمان بازرگانی استان تهران، بر کیفیت این میوه ها نظارت خواهند داشت.

وی تصریح کرد: ذخیره کافی برای سیب و پرتغال وجود دارد و البته پیش بینی ما این است که نیاز تهران با 20 هزار تن قابل پاسخگویی باشد، اما اگر کمبودی احساس شود، ذخیره به اندازه کافی وجود دارد. هم اکنون آغاز توزیع میوه در میادین اصلی میوه و تره بار آغاز شده و به تدریج در میادین کوچکتر شهر نیز توزیع گسترده آغاز می شود.

قبادی گفت: نواقص ما در بحث ذخیره سازی میوه به لحاظ مباحث سردخانه ای برطرف شده و امسال میوه با کیفیت تر از سنوات گذشته در اختیار مردم قرار می گیرد.