استان قزوین آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی

نادر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با اشاره به نقش سفر در رونق اقتصادی گفت: در طی سالهای اخیر با توجه به رویکرد دولت و فعالیتهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در گسترش فرهنگ سفر ومعرفی پتانسیلها و توانمندیهای سرزمین پهناورمان ایران، با نگاه جدیدی که به آن شده و با کسب تجربههای موفق و ارائه خدمات مناسب، امیدواریم در نوروز 89 هم بتوانیم اوقات خوشی را برای گردشگران فراهم کنیم.
محمدی ضمن قدردانی از تلاش دستگاههای مرتبط جهت همکاری و هماهنگی در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان افزود: با همراهی و همدلی دستگاههای مرتبط (استانداری، فرمانداری، نیروی انتظامی،راهنمایی و رانندگی، بهداشت، علوم پزشکی، حمل و نقل، شهرداری، آموزش و پرورش، دادگستری و هلال احمر) توانستیم عملکرد موفقی در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ارائه نماییم و از تمام توان و امکانات برای رفاه مسافران استفاده کرده ایم تا وظیفه خود را که خدمت رسانی به هموطنان است به خوبی انجام دهیم.
قزوین - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برنامه های اجرایی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی سال 89 استان قزوین را اعلام کرد و گفت: تمامی امکانات برای پذیرایی از میهمانان نوروزی فراهم است.
نادر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با اشاره به نقش سفر در رونق اقتصادی گفت: در طی سالهای اخیر با توجه به رویکرد دولت و فعالیتهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در گسترش فرهنگ سفر ومعرفی پتانسیلها و توانمندیهای سرزمین پهناورمان ایران، با نگاه جدیدی که به آن شده و با کسب تجربههای موفق و ارائه خدمات مناسب، امیدواریم در نوروز 89 هم بتوانیم اوقات خوشی را برای گردشگران فراهم کنیم.
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