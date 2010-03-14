استان قزوین آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی

نادر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با اشاره به نقش سفر در رونق اقتصادی گفت: در طی سالهای اخیر با توجه به رویکرد دولت و فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در گسترش فرهنگ سفر ومعرفی پتانسیل‌ها و توانمندیهای سرزمین پهناورمان ایران، با نگاه جدیدی که به آن شده و با کسب تجربه‌های موفق و ارائه خدمات مناسب، امیدواریم در نوروز 89 هم بتوانیم اوقات خوشی را برای گردشگران فراهم کنیم.



محمدی ضمن قدردانی از تلاش دستگاه‌های مرتبط جهت همکاری و هماهنگی در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان افزود: با همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط (استانداری، فرمانداری، نیروی انتظامی،راهنمایی و رانندگی، بهداشت، علوم پزشکی، حمل و نقل، شهرداری، آموزش و پرورش، دادگستری و هلال احمر) توانستیم عملکرد موفقی در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ارائه نماییم و از تمام توان و امکانات برای رفاه مسافران استفاده کرده ایم تا وظیفه خود را که خدمت رسانی به هموطنان است به خوبی انجام دهیم.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: استان قزوین جزو استان‌های برتر از نظر پیشینه تاریخی، طبیعی و فرهنگی است که می‌تواند با حمایت‌های دستگاه‌های عضو ستاد شرایط مناسبی را برای حضور مسافر ایجاد کند تا ضمن معرفی استان چهار فصل و زیبای قزوین امکانات و تسهیلات سفر را برای رفاه آنان ایجاد شود

وی با بیان برنامه های اجرا شده و در دست اجرای ستاد تسهیلات نوروزی اظهارداشت: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کار خود را با تشکیل کارگروه و کمیته های مختلف آغاز کرده و در برنامه های خود از همکاری و همراهی دستگاه‌های مرتبط نیز برخوردار بود که مهمترین برنامه های ستاد هماهنگی با سازمان آموزش و پرورش در تجهیز و واگذاری 600 کلاس درس برای اسکان گردشگران،هماهنگی با شهرداری برای آذین بندی مبادی ورودی شهر، توزیع چای در کیوسک‌های اطلاع رسانی، راه اندازی درشکه در محور باغ فرهنگی چهلستون و ... بوده است.

محمدی اظهار امیدواری کرد که با تلاش و همت دست اندرکاران استان و تمهیدات فراهم شده برای میهمانان نوروزی، در ایام نوروز اوقات خوشی برای مسافران فراهم و خدمات مطلوبی به میهمانان ارائه شود.