نشست تخصصی "ماهیت و ابعاد جنگ نرم" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با هدف شناسایی ماهیت و ابعاد جنگ نرم و به منظور رسیدن به راهکار عملی در این عرصه برپا شد دکتر نائینی معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین، دکتر حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و وحید جلیلی سردبیر نشریه "راه" دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند.

معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین در ابتدای این نشست عنوان کرد: مخاطبان جنگ نرم در کشورهای هدف، دو گروه هستند؛ یکی نخبگان و دیگری بدنه جامعه از این‌رو برای مقابله با این پدیده شوم و حفظ هر دو گروه، باید ابزارهای خاص آن را در دست داشته باشیم.



حسن بنیانیان نیز طی سخنانی در خصوص نقش هنر در جنگ نرم اظهار کرد: یکی از راه‌هایی که دشمن در جنگ نرم با آن افراد جامعه را برای رسیدن به اهداف خود تهییج می کند، هنر است.

وی تصریح کرد: جنگ نرم شامل هرگونه اقدام روانی و اقدامات رسانه‌ای و تاثیرات مخرب فرهنگی است که جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه می‌گیرد و بدون درگیری نظامی رقیب را به شکست یا به انفعال و عقب نشینی وا می‌دارد.

رئیس حوزه هنری ادامه داد: ما در بحث آسیب‌شناسی توانمند هستیم اما در ارائه راهکارها زیاد موفق نیستیم و باید سعی کنیم در جنگ نرم راهکارهای اصولی و اساسی را در این زمینه مورد توجه قرار دهیم.

در ادامه این نشست سید بشیر حسینی دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات در رابطه با "نقش شخصیتهای کارتونی و عروسکی در جنگ نرم" به ایراد سخن پرداخت و گفت: دشمن به وسیله شخصیت‌پردازی عروسکی سلیقه‌های سنین مختلف افراد جامعه مخصوصاً کودکان را در نظر دارد و جامعه هدف را به سمت مصرف گرایی و غربی شدن سوق می‌دهد و به تدریج آنها را از مبانی اسلامی دور می‌سازد و ضربه نهایی خود را می‌زند.

وحید جلیلی سردبیر نشریه "راه" به عنوان آخرین سخنران این نشست، اسلام ناب محمدی (ص) را که امام راحل (ره) از آن دم می زد شاخص و مبنای حرکت به سوی اسلام انقلابی دانست و اصل حضور و وارد صحنه شدن در جنگ نرم را مورد تاکید قرار داد.