72 بازرس در چهارمحال و بختیاری در طرح نظارتی سال نو فعالیت دارند

بیژن بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در طرح نوروزی، 74 ناظر افتخاری در این استان فعالیت دارند.
وی افزود: این تعداد افراد 97 مورد گزارش به این سازمان ارسال نموده اند.
بهرامی با بیان اینکه طی 9 روز طرح نظارتی از 11 تا 19 اسفندماه تعداد سه هزار و 331 بازرسی در استان انجام شده است، بیان داشت: از پرونده های تشکیل شده 469 مورد به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
وی اذعان داشت: ارزش ریالی پرونده ها 79 میلیون و 691 هزار و 890 ریال است.
بهرامی خاطرنشان کرد: تعداد 214 مورد گزارش از سوی مردم به این سازمان ارسال شده است.
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