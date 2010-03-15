72 بازرس در چهارمحال و بختیاری در طرح نظارتی سال نو فعالیت دارند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری از فعالیت 72 بازرس و کارشناس و بازرس مجمع امور صنفی در طرح ویژه نوروز 89 در این استان خبر داد.