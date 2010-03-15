  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۱۵

72 بازرس در چهارمحال و بختیاری در طرح نظارتی سال نو فعالیت دارند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری از فعالیت 72 بازرس و کارشناس و بازرس مجمع امور صنفی در طرح ویژه نوروز 89 در این استان خبر داد.

بیژن بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در طرح نوروزی، 74 ناظر افتخاری در این استان فعالیت دارند.

وی افزود: این تعداد افراد 97 مورد گزارش به این سازمان ارسال نموده اند.

بهرامی با بیان اینکه طی 9 روز طرح نظارتی از 11 تا 19 اسفندماه تعداد سه هزار و 331 بازرسی در استان انجام شده است، بیان داشت: از پرونده های تشکیل شده 469 مورد به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

وی اذعان داشت: ارزش ریالی پرونده ها 79 میلیون و 691 هزار و 890 ریال است.

بهرامی خاطرنشان کرد: تعداد 214 مورد گزارش از سوی مردم به این سازمان ارسال شده است.

کد مطلب 1051394

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها