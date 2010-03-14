ارائه هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه گذاری در زیرساختهای گردشگری فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد رضا نقیب زاده پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری افزود: شرکت توسعه گردشگری با ارائه این فرصتهای سرمایه گذاری و همچنین اقداماتی که پیش از این در حوزه زیرساختها انجام داده قدم های مثوری را برای توسعه زیرساختی صنعت گردشگری در سطح استان برداشته و از این رو می توان نوید داد که لوکوموتیو توسعه زیرساختهای گردشگری در سطح استان فارس به راه افتاده است.

وی همچنین با اشاره به اقداماتی که شرکت توسعه گردشگری استان فارس صورت داده، عنوان کرد: تاکنون 20 پروژه به سرمایه گذاران در حوزه های زیرساختی گردشگری واگذار شده است.

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری استان فارس همچنین با اعلام اینکه احداث حداقل 23 منطقه نمونه گردشگری مصوب سفر هیئت دولت به فارس از جمله مواردی بوده که برای سال آینده در دستور کار قرار می گیرد، بیان کرد: علاوه بر این عملیات اجرایی 26 مجتمع خدماتی بهداشتی ازجمله مواردی بوده که در سال جاری شروع شده و در شش ماهه اول سال آینده به بهره برداری می رسد.

نقیب زاده با اشاره به ظرفیتهای منحصر به فرد گردشگری در استان فارس بیان کرد: ایران از جمله 10 کشور برتر دنیا در خصوص ظرفیتهای گردشگری به شمار می رود و در این راستا استان فارس 30 درصد از ظرفیتهای گردشگری کشور را نیز به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به مسائلی که پیرامون بهره برداری مناسب از ظرفیتهای موجود این بخش وجود دارد نیز عنوان کرد: یکی از این عوامل را می توان به عدم نگرش اقتصادی به صنعت گردشگری دانست و آنچنان که به اعتقاد مسئولان باید گردشگری عامل توسعه اقتصادی باشد مورد توجه قرار نگرفته است.

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری استان فارس خاطرنشان کرد: همچنین عقب ماندگی و ضعفهایی که تا پیش از این در حوزه زیرساختی صنعت گردشگری به چشم می خورد که علت آن نیز عدم حضور سرمایه گذاران در این حوزه به شمار می رود باعث شده که آنطور که لازم و مطلوب است ظرفیتهای حوزه گردشگری استان مورد بهره برداری لازم و مناسب قرار نگرفته باشد.

نقیب زاده متذکر شد: از آنجایی که رسالت اصلی شرکت توسعه گردشگری فارس بستر سازی برای حضور سرمایه گذاران در امور زیرساختی گردشگری بوده قدمهای موثری در این خصوص برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت گردشگری به عنوان سومین صنعت مطرح در دنیا به شمار می رود که پیش بینی می شود در چند سال آینده به صنعت اول دنیا نیز ارتقا یابد، افزود: بر این اساس نگاه اقتصادی به بحث گردشگری از جمله موضوعاتی بوده که شرکت توسعه گردشگری استان در سال آینده آن را مورد پیگیری جدی قرار می دهد چراکه این نوع نگرش اقتصادی به گردشگری می تواند باعث بهره برداری کامل از ظرفیتهای این بخش شود.

نقیب زاده در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که در خصوص چگونگی ورود شرکت گردشگری برای جذب سرمایه گذار به پروژه های زیرساختی بزرگ پرسید نیز بیان کرد: شرکت توسعه گردشگری در این خصوص نیز برنامه ریزی دارد و در حال حاضر شروع عملیات اجرایی یک هتل پنج ستاره در شهر اردکان را در دستور داریم ضمن اینکه منطقه تفریحی و گردشگری ملوسجان، منطقه نمونه گردشگری هفت برم و.. از جمله پروژه هایی بوده که در دستور کار شرکت توسعه گردشگری قرار دارد.

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری استان فارس در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد لزوم فرهنگسازی در بین مجموعه استان پیرامون حضور سرمایه گذار و نوع نگرش به آن پرسید نیز بیان کرد: در رابطه با بحث حمایت از سرمایه گذار یک مثلث حمایتی تعریف شده که در راس آن مباحث فرهنگسازی قرار گرفته و راس های دیگر نیز به تسهیلات و اجماع مدیران در استان اختصاص یافته است.

وی وجود مشکلات در نوع نگرش به سرمایه گذار در برخی از مواقع را ناشی از عدم تجربه در انجام فعالیتهای کلان سرمایه گذاری در استان دانست و افزود: به طور قطع در فرهنگسازی که نیاز به برنامه ریزی کامل و دقیقی دارد باید مدیریت استان وارد شده و اقدامات لازم را انجام دهد.