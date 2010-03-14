615 هزار همیار پلیس در استان تهران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرهنگ حبیب کمالوند پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه نواختن زنگ همیار پلیس متمرکز استانی در دبستان فرهنگ آموزش و پرورش ناحیه سه کرج به خبرنگاران گفت: امروز به طور هماهنگ در تمام شهرستانهای استان تهران زنگ همیاران پلیس با حضور دانش آموزان در مدارس به صدا درآمد.

وی افزود: امید است با همکاری سایر ارگانهای مربوط با توجه به پتانسیل و ظرفیت موجود در استان تهران تعداد همیاران پلیس افزایش یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر اطاعت پذیری والدین از فرزندان افزایش یافته، به راحتی می توان با ارائه آموزشهای مختلف به دانش آموزان، قوانین راهنمایی و رانندگی را در خانواده ها نهادینه کرد که این امر باعث افزایش نظم و امنیت در جامعه می شود.

کمالوند بیان داشت: تمامی این دانش آموزان از طریق آموزشهای چهره به چهره به نکات ترافیکی آشنا شدند و به تمامی آنها حکم اعطا شد.

همیاران پلیس سهم به سزایی در کاهش تصادفات دارند

رئیس پلیس راهور استان تهران عنوان کرد: بخش قابل توجهی از کاهش تلفات و تصادفات در سال گذشته به دلیل افزایش فعالیت همیاران پلیس در استان بود که امید می رود با همکاری این دانش آموزان، امسال در ایام نوروز نیز تلفات کاهش یابد.

وی ادامه داد: طبق بررسی ها مشخص شده که در ماه پایانی سال و ایام نوروز میزان حوادث و تصادفات به دلیل ازدحام جمعیت افزایش می یابد که در این راستا پلیس راهنمایی و رانندگی تدابیر لازم را اندیشیده است.

افزایش 40 درصدی توان راهور استان تهران در ایام نوروز

این مسئول یادآور شد: طی بررسیها اسفندماه 86 نسبت به اسفند 85 شش درصد افزایش تلفات و کشته های ناشی از تصادفات مشاهده شد، این میزان در اسفند 87 نسبت به 86 از رشد 10 درصدی برخوردار بود که امید می رود امسال با اجرای برنامه های مختلف این میزان کاهش یابد.

کمالوند اعلام کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران امسال به منظور افزایش ارائه خدمات به شهروندان 40 درصد توان خود را در بحث فعال سازی نیروها افزایش داده است.