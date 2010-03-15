به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم سینمایی را عدنان مسچی انجام می‌دهد و به زودی رضا کشاورز صداگذاری را شروع می‌کند. "سه نفر روی خط" بهار سال آینده برای نمایش عمومی آماده می‌شود.مهدی غفوریان برای این فیلم سینمایی موسیقی می‌سازد.

مهران غفوریان، بهنوش بختیاری، فتحعلی اویسی و زیبا بروفه بازیگران این فیلم سینمایی هستند، "سه نفر روی خط" با موضوعی اجتماعی و درون مایه طنز، روایت زندگی سه جوان است که به طور مجزا در مقطعی از زمان بدون آگاهی از حضور یکدیگر تصمیم به انجام کاری می‌گیرند. در ادامه اجبار آنها برای انجام آن کار به صورت مشترک ماجرایی را رقم می‌زند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از حسن اسدی: مدیر فیلمبرداری، رضا کشاورز: صدابردار، شیدا یوسفی: مدیر برنامه ریزی و منشی صحنه ، ساشا مهاجر و مینا تیموری :گروه کارگردانی، شهریار کلهر: طراح صحنه و لباس، مهین نویدی: طراح گریم، مریم سلیقه: اجرای گریم ،خ. ملکان و عباس حقیقی تهیه‌کنندگان.

خسرو ملکان فیلمهای سینمایی "طوبی"، "تماس"، "عروسی مهتاب"، "مادرزن سلام" و... را در کارنامه دارد.





