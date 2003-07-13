برگزاري همايش "تقدس كلام " در آتن

به گزارش خبرگزاري" مهر" از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، در اين همايش پدر "اوانگلوس" نويسنده كتاب تقدس كلام گفت : در اين كتاب تلاش شده است تا ناگفته هاي حضرت مسيح (ع) تفسير و مسأله عشق به او طرح شود .

پدر "يانسيس متاكياس" كشيش كليساي ارتدكس ، ديگر سخنران اين همايش با تأكيد بر اينكه در عصر حاضر حركات ضد مسيحيت و ضد خدايي در جريان است ، گفت : مسائل مادي به صورت وسيعي گسترش يافته و بنابراين روحانيان و روشنفكران مذهبي موظفند مسائل ديني و معنوي را به اطلاع مردم برسانند .

در اين همايش يكروزه ، دربندي ، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در يونان نيز در سخناني نقش روحانيان و روشنفكران مذهبي براي مقابله با تبليغات ضد ديني غرب را بسيار ارزنده دانست.