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۲۲ تیر ۱۳۸۲، ۱۷:۳۰

با همكاري رايزني فرهنگي ايران در يونان انجام شد

برگزاري همايش "تقدس كلام " در آتن

برگزاري همايش "تقدس كلام " در آتن

همايش "تقدس كلام " با هدف معرفي كتاب " تقدس كلام " با حضور اساتيد دانشگاه ، نويسندگان و شخصيت هاي علمي و فرهنگي ، جمعه گذشته ، در شهر آتن برگزار شد .

به گزارش خبرگزاري" مهر" از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، در اين همايش پدر "اوانگلوس" نويسنده كتاب تقدس كلام گفت :  در اين كتاب تلاش شده است تا ناگفته هاي حضرت مسيح (ع) تفسير و مسأله عشق به او طرح شود .
پدر "يانسيس متاكياس" كشيش كليساي ارتدكس ،  ديگر سخنران اين همايش با تأكيد بر اينكه در عصر حاضر حركات ضد مسيحيت و ضد خدايي در جريان است ، گفت : مسائل  مادي  به صورت وسيعي گسترش يافته و بنابراين روحانيان و روشنفكران مذهبي موظفند مسائل ديني و معنوي را به اطلاع مردم برسانند .
در اين همايش يكروزه ، دربندي ، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در يونان  نيز در سخناني  نقش روحانيان و روشنفكران مذهبي براي مقابله با تبليغات ضد ديني غرب را بسيار ارزنده دانست.

کد مطلب 10514

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