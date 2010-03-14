خبری دروغ گرجی ها را روانه بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر مربوط به حمله تانکهای روسیه به گرجستان و اینکه این کشور بوسیله هواپیماهای روسی بمباران می شود و ترور رئیس جمهوری گرجستان خبری بود که تلویزیون "ایمدی" گرجستان با انتشار آن مردم این کشور را دچار وحشت ساخت.

گرچه پیشتر اعلام شده بوده این خبر جعلی است، اما ترس و استرس ببیندگان تلویزیون سبب شده بود تا بدون توجه به این جمله که "این خبر کاملاً جعلی است" دچار هراس شده و به خیابانها بریزند.

گفته می شود که در پی پخش این گزارش برخی از شهروندان این کشور شنیدن این خبر شوکه شده و روانه بیمارستان شده و خطوط تلفن همراه در سراسر گرجستان اشغال شد.

روسیه در 8 اوت ۲۰۰۸ به گرجستان حمله کرده بود که در آن زمان تانک های روسیه تا ۴۵ کیلومتری تفلیس، پایتخت گرجستان پیشروی کردند.



دولت گرجستان پخش این گزارش را محکوم کرده و معترضین نیز با تجمع در بیرون ساختمان این شبکه خواستار توضیح مسئولین این شبکه شدند

رئیس شبکه ایمدی می گوید او قصد داشت با این گزارش تهدید واقعی علیه امنیت ملی کشورش را به تصویر بکشد.

تحلیلگران حمله به مخالفان دولت را که به تازگی به مسکو سفر و با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه دیدار کرده بودند هدف اصلی این گزارش عنوان می کنند.