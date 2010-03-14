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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۰

هیلاری کلینتون:

تصمیم ساخت شهرک های جدید سیلی بر گوش بایدن بود

تصمیم ساخت شهرک های جدید سیلی بر گوش بایدن بود

وزیر خارجه آمریکا با انتقاد شدید از تصمیم اخیر کابینه رژیم صهیونیستی درباره ساخت شهرک های جدید در زمان حضور بایدن در فلسطین اشغالی، آن را به منزله توهین به واشنگتن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "هیلاری کلینتون" روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی که از سوی پایگاه خبری رادیو سوا منتشر شده است، با اشاره به تصمیم اخیر کابینه نتانیاهو در ساخت 1600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس شرقی، اظهار داشت: این تصمیم به منزله اهانت به ایالات متحده بود.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه تاکید کرد: اینکه مقامات اسرائیل تا زمان آمدن بایدن معاون اوباما صبر کنند و در حین حضور وی تصمیم توسعه شهرک سازی را اعلام کنند، در واقعی سیلی بر گوش بایدن بود.

کلینتون پیش از این با اهانت آمیز دانستن تصمیم نتانیاهو، با اشاره به لزوم آغاز مذاکرات سازش، آن را بسیار منفی توصیف کرده بود.

کد مطلب 1051402

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