مواد محترقه جان هفت نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز افکارسنجی نیروی انتظامی گفت: راه اندازی مرکز افکار سنجی یکی از اقداماتی است که نیروی انتظامی را ملزم به پاسخگویی به مطالبات مردم می کند و از آنجایی که ماموریت پلیس با مطالبات مردم عجین است پلیس اقدام به تاسیس این مرکز کرد.

وی ادامه داد: برای نیروی انتظامی بهترین ماموریت توجه به اولویتهای مردم در موضوعات اجتماعی است و یکی از موضوعات اجتماعی که می توانست دغدغه های مردم را بررسی کند افکار سنجی از آنان است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: بعد از پیدایش ماموریتها و دغدغه های مردم، پلیس باید به دنبال نظرسنجی و اطلاع از میزان رضایت و یا نارضایتی مردم در اجرای ماموریتها باشد.

رادان تصریح کرد: پلیس به دنبال این است که علاوه بر ایجاد ماموریت هایی که از نظر خود دور است نقاط ضعف و قوت ماموریت های خود را نیز پیگیری کند و در برطرف کردن معایب آن گام بردارد.

وی افزود: مرکز افکار سنجی نیروی انتظامی عملکردی متفاوت از مراکز 110 و 197 خواهد داشت. در مرکز 110 پلیس به دنبال این بود تا مردم ماموریتهای پلیسی را ابلاغ کند و در 197 پلیس مردم را نظاره گر عملکرد خود کرد، اما در مرکز افکار سنجی کارهای علمی که ریشه در راهبردهای ناجا دارد مورد نظر است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: وظیفه این مرکز پیدایش ماموریت هایی است که در لایه های مختلف جامعه پنهان است تا علاوه بر زمینه سازی برای اجرای بهتر ماموریتهای پلیس، مردم را با بخشهای مختلف آن آشنا کند.

سردار رادان اظهار داشت: در این مرکز از عملکرد پلیس در مورد زمان و نحوه اجرای ماموریت از مردم نظرسنجی می شود.

وی گفت: در مرکز افکار سنجی نیروی انتظامی پلیس به دنبال جلوگیری از دو موضوع افکار سازی و نظرسازی است و در این راستا و برای این موضوع از مراکز علمی کمک گرفته است.

کشف 73 میلیون مواد محترقه

سردار رادان گفت: تاکنون 73 میلیون و 400 هزار انواع مواد محترقه در کشور کشف و ضبط شده و متاسفانه هفت نفر نیز جان خود را از دست داده اند.

وی گفت: همچنین 21 باند تهیه و توزیع مواد محترقه در کشور شناسایی و متلاشی شده اند.