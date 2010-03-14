اصلاحیه قانون نظام صنفی به مجلس رفت

به گزارش خبرنگار مهر قاسم نوده فراهانی امروز در نشستی خبری با اشاره به بازدید روزانه یک میلیون نفر از نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در 4 نقطه از تهران گفت: وضعیت نمایشگاههای فروش بهاره در سال جاری به نسبت سنوات گذشته مطلوب تر بوده است و روزانه یک میلیون نفر از این نمایشگاهها در تهران بازدید کرده اند.

وی افزود: این درحالی است که به لحاظ رفاهی، نمایشگاهها مکان مناسبی برای مردم نیستند، بر این اساس تقاضای اصناف از شهرداری و شورای شهر این است که زمینی رایگان را در اختیار اصناف قرار دهند تا این قشر، با سرمایه خود مکان مناسبی برای برگزاری نمایشگاههای اصناف را آماده سازی کنند.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: تجهیز این نمایشگاه می تواند علاوه بر میزبانی نمایشگاه توانمندی اصناف، تعداد نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا که سالانه دو مرتبه در سال برگزار می شود را افزایش داده و به صورت حراج های فصلی در پایان هر فصل از سال ساماندهی کند.

وی با مثبت ارزیابی کردن نتایج اجرای طرح تنظیم بازار سال 88 تصریح کرد: توزیع گوشت قرمز و مرغ در این نمایشگاه به شکل مناسبی صورت گرفت و مردم بدون هیچ محدودیتی می توانستند تقاضای خود را تامین نمایند. بر این اساس، یازده هزارتن گوشت مرغ توزیع شده است. ضمن اینکه در مورد ارزاق و کالاهای اساسی مردم نیز، مشکلی در نمایشگاهها به چشم نخورد.

فراهانی همچنین از ارسال اصلاحیه قانون نظام صنفی توسط معاون اول رئیس جمهوری به مجلس خبرداد و گفت: هم اکنون فصل بررسی بودجه است و مجلس مشغله های بسیاری دارد، اما امید می رود که در ابتدای سال جاری و با اتمام تعطیلات، کار رسیدگی و تصویب این قانون، پیگیری شود.

وی همچنین از برگزاری اجلاس کمیسیون هیئت عالی نظارت در بیست و چهارم اسفندماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: امید می رود که در این جلسه، اصناف بتوانند حق عضویت را از اتحادیه ها، به مجامع امور صنفی واگذار کنند؛ چرا که به نظر می رسد مجامع بهتر از اتحادیه ها می توانند تشخیص دهند که حق عضویت هر استان چه میزان باشد.

به گفته رئیس پارلمان صنفی کشور در سال آینده ساماندهی اصناف در دستور کار شورای اصناف کشور قرار می گیرد و در این میان، واحدهای صنفی بدون پروانه نیز، ساماندهی می شوند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی موظف به نصب قیمت هر کالا در مقابل دیدگان مردم هستند، گفت: بر این اساس بازرسان آموزشهای لازم را دیده اند که واحدهای متخلف در این زمینه را کشف و مراحل قانونی را نسبت به آنها طی کنند.

فراهانی آموزش اصناف را از جمله دیگر برنامه های سال 89 شورای اصناف کشور ذکر و خاطرنشان کرد: اگر اصناف از قوانین موجود در کشور که به نوعی به کار آنها مرتبط است، آگاهی داشته باشند، به طور قطع می توانند از حق خود دفاع کنند. ضمن اینکه در رابطه با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز، بنا داریم با مذاکره با سازمان امور مالیاتی، در دریافت مالیات واحدهای پروانه دار و بدون پروانه، تفکیک قائل شویم.

وی اظهار داشت: در مورد مشاغل خانگی، اصناف کار را تمام شده نمی داند و هنوز هم اعتراضاتی در این زمینه دارد.