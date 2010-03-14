موضعگیری سیاستمداران اروپایی علیه اسلام برای پیروزی درانتخابات!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش ویکلی، دکتر جان اسپوزیتو استاد امور بین‌المللی و مطالعات اسلامی دانشگاه جورج تاون در همایشی با عنوان "همایش استانبول ائتلاف تمدنها" که چندی پیش در استانبول ترکیه برگزار شد گفت که این کشور نه تنها در تأسیس ائتلاف تمدنها نقش داشت بلکه بسیاری از کشورها را در حمایت از این ابتکار عمل ترغیب کرد.

اسپوزیتو یادآور شد که ائتلاف تمدنها نقش مهمی در توسعه روابط میان اسلام و غرب دارد.

وی با اشاره به این که سیاستمداران به منظور جلب آراء بیشتر در دوره های مختلف انتخاباتی اروپا علیه اسلام موضع می گیرند گفت: اسلام هراسی در اروپا و آمریکا درحال رشد است و تبعیض و معیارهای دوگانه نیز همزمان با آن رشد می کند.

استاد امور بین‌الملل و مطالعات اسلامی دانشگاه جورج تاون تصریح کرد: امروز مهمترین مسئله ایجاد یک فرهنگ جهانی است و باید در این رابطه تأکید کنیم که این فرهنگ تنها با همکاری میان اسلام و غرب محقق می شود.

وی گفت: تساهل در بنیادهای ائتلاف تمدنها اهمیت ویژه ای دارد.