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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

رشد 108 درصدی کمکهای مردم خراسان جنوبی در جشن نیکوکاری

رشد 108 درصدی کمکهای مردم خراسان جنوبی در جشن نیکوکاری

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی از رشد 108 درصدی کمکهای انسان دوستانه مردم استان در شمارش اولیه خبر داد.

سید حبیب شکرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: تاکنون به صورت اولیه بالغ بر یک میلیارد و 911میلیون ریال کمک نقدی وغیرنقدی مردم نیکوکار استان توسط 459 پایگاه ثابت و 29 پایگاه سیار جمع آوری شده است.

وی از رشد 108 درصدی آمار اولیه جشن نیکوکاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و بیان داشت: روند کمکهای مردم سخاوتمند و خیر به این جشن همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود این میزان رشد در آمار نهایی نیز حفظ شود.
 
وی افزود: در این جشن تعداد 258 نفر نیروی امدادی و 418 نفر نیرو از سایر دستگاه‌ های عضو در برپایی و جمع آوری کمکها همکاری بسیارخوبی با این نهاد داشته اند.
 
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با تقدیر از کمکهای مردم نیکوکار و همیشه در صحنه استان یادآور شد: همه هدایای نقدی و جنسی با اولویت مناطق محروم قبل از پایان سال به دست محرومان و نیازمندان واقعی جامعه به وی‍ژه مددجویان تحت حمایت این نهاد خواهد رسید.
 
شکرابی همچنین از کمک 50 میلیون ریالی استاندار خراسان جنوبی به این جشن خبر داد و از همکاری ائمه جمعه و جماعات، اعضای حقوقی ستاد احسان و نیکوکاری، صدا و سیما، بسیج مستضعفان، ‌آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی استان قدردانی کرد.
کد مطلب 1051406

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