رشد 108 درصدی کمکهای مردم خراسان جنوبی در جشن نیکوکاری

سید حبیب شکرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: تاکنون به صورت اولیه بالغ بر یک میلیارد و 911میلیون ریال کمک نقدی وغیرنقدی مردم نیکوکار استان توسط 459 پایگاه ثابت و 29 پایگاه سیار جمع آوری شده است.

وی از رشد 108 درصدی آمار اولیه جشن نیکوکاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و بیان داشت: روند کمکهای مردم سخاوتمند و خیر به این جشن همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود این میزان رشد در آمار نهایی نیز حفظ شود.

وی افزود: در این جشن تعداد 258 نفر نیروی امدادی و 418 نفر نیرو از سایر دستگاه‌ های عضو در برپایی و جمع آوری کمکها همکاری بسیارخوبی با این نهاد داشته اند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با تقدیر از کمکهای مردم نیکوکار و همیشه در صحنه استان یادآور شد: همه هدایای نقدی و جنسی با اولویت مناطق محروم قبل از پایان سال به دست محرومان و نیازمندان واقعی جامعه به وی‍ژه مددجویان تحت حمایت این نهاد خواهد رسید.

شکرابی همچنین از کمک 50 میلیون ریالی استاندار خراسان جنوبی به این جشن خبر داد و از همکاری ائمه جمعه و جماعات، اعضای حقوقی ستاد احسان و نیکوکاری، صدا و سیما، بسیج مستضعفان، ‌آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی استان قدردانی کرد.