اعزام کاروانهای راهیان نور یک اقدام عملیاتی بزرگ فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سردار سرتیپ پاسدارعلی فضلی در جلسه ستاد راهیان نور استان قزوین که پیش از ظهر یکشنبه در استانداری تشکیل شد، گفت: اعزام کاروان های مختلف به مناطق جنگی جنوب و آشنایی با فضایی مانوس از ایثار و شهادت دستاوردهای فرهنگی بسیاری را برای جامعه به خصوص نسل جوان دارد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در اعزام هرچه با شکوه تر این کاروان ها یادآور شد: مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف با کارگزاران نظام و فرماندهان سپاه پاسداران، فعالیت برای شهیدان و قدم گذاشتن در راه آنان را مورد تأکید قرار داده اند.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین، دفاع مقدس را نمادی برای انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: چنین حماسه سازی و دفاع از سرزمین و زنده ماندن یاد آن دوران در هیچ جایی از دنیا نظیر ندارد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور نیز در جلسات خود با با استانداران سراسر کشور بر حمایت و پشتیبانی همه مسئولان از اعزام کاروان های راهیان نور تأکید داشت، تصریح کرد: اعزام این کاروان ها و آشنایی نسل های جدید با فرهنگ ایثار و مقاومت باعث خواهد شد تا آثار و برکات انقلاب اسلامی به خوبی حفظ شود.

وی اضافه کرد: لازم است به منظور اعزام هرچه بهتر و باشکوه تر این کاروان ها به مناطق عملیاتی دفاع مقدس از تمام ظرفیت ها و استعدادهای کشور استفاده شود.

سردار سرتیپ فضلی در ادامه به حماسه بزرگ بیست و دوم بهمن و حضور هوشیارانه مردم در راهپیمایی این روز اشاره و خاطرنشان کرد: این حضور گسترده و میلیونی باعث شد تا فتنه گران و آشوب طلبان نتوانند به خواسته های خود جامه عمل بپوشانند.

در ادامه این جلسه عجم استاندار قزوین نیز گفت: اراده استان بر اعزام هرچه باشکوه کاروان های راهیان نور از این استان به مناطق عملیاتی جنوب است.

وی افزود: اعزام این کاروان ها به مناطق عملیاتی جنوب تنها کار سازمانی سپاه پاسداران نبوده بلکه تمام دستگاه ها و نهادها باید در این کار فرهنگی مشارکت داشته باشند.

وی به فرمانداران شهرستان های استان و مسئولان ذی ربط در اعزام این کاروان ها تأکید کرد و افزود: دستگاه های اجرایی باید از تمام ظرفیت ها و امکانات خود برای اعزام کاروان های راهیان نور استفاده کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار نیز در این جلسه به اعزام 11 هزار نفر در قالب کاروانها راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اشاره و تصریح کرد: از این تعداد سه هزار نفر از دانشگاه های استان به این مناطق اعزام می شوند.

وی استان قزوین را در اعزام این کاروان ها به مناطق عملیاتی جنوب کشور جزو استانهای فعال برشمرد و گفت: شور و شوق وصف ناپذیری در بین کاروانیان اعزامی به این مناطق مشاهده می شود.