به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی⁯زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، اطلاع⁯رسانی نامناسب را یکی از مهم⁯ترین ضعف⁯های دستگاه⁯های خدمات⁯رسان به زائران عنوان کرد و اظهار داشت: برای اینکه این مشکل به حداقل برسد نقشه⁯ای تهیه شد و زائرانی که وارد قم شدند، به محض روشن⁯کردن بلوتوث تلفن همراه خود، این نقشه را دریافت می⁯کنند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ادامه داد: ممکن است زائران نوروزی از محل⁯های در نظر گرفته شده برای اسکان موقت آنها و سایر امکانات و تجهیزات استان باخبر نباشند، از این رو دستگاه⁯های خدمات رسان باید به نحو مطلوبی اطلاع⁯رسانی کنند.



حاجی⁯زاده گفت: متأسفانه در سال گذشته به دلیل عدم اطلاع⁯رسانی مناسب، زائران در مسیرهای تردد مردم اقدام به برپایی چادر می⁯کردند.



وی با بیان اینکه مدیران استان قم شأنی بالاتر از خادمی اهل بیت(ع) ندارند، اظهار داشت: درهای تمامی ادارات استان قم باید در ایام تعطیلات نوروزی به روی مسافران و مردم قم باز باشد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، حضور خیل عظیم زائران در قم را یکی از ویژگی⁯های بارز این استان برشمرد و یادآور شد: بر اساس اطلاعات معتبر علمی که جمع⁯آوری و ارزیابی شد، هر هفته بالغ بر 250 هزار زائر وارد استان قم می⁯شوند.

