به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، اطلاعرسانی نامناسب را یکی از مهمترین ضعفهای دستگاههای خدماترسان به زائران عنوان کرد و اظهار داشت: برای اینکه این مشکل به حداقل برسد نقشهای تهیه شد و زائرانی که وارد قم شدند، به محض روشنکردن بلوتوث تلفن همراه خود، این نقشه را دریافت میکنند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ادامه داد: ممکن است زائران نوروزی از محلهای در نظر گرفته شده برای اسکان موقت آنها و سایر امکانات و تجهیزات استان باخبر نباشند، از این رو دستگاههای خدمات رسان باید به نحو مطلوبی اطلاعرسانی کنند.
حاجیزاده گفت: متأسفانه در سال گذشته به دلیل عدم اطلاعرسانی مناسب، زائران در مسیرهای تردد مردم اقدام به برپایی چادر میکردند.
وی با بیان اینکه مدیران استان قم شأنی بالاتر از خادمی اهل بیت(ع) ندارند، اظهار داشت: درهای تمامی ادارات استان قم باید در ایام تعطیلات نوروزی به روی مسافران و مردم قم باز باشد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، حضور خیل عظیم زائران در قم را یکی از ویژگیهای بارز این استان برشمرد و یادآور شد: بر اساس اطلاعات معتبر علمی که جمعآوری و ارزیابی شد، هر هفته بالغ بر 250 هزار زائر وارد استان قم میشوند.
قم – خبرگزاری مهر: نائب رئیس ستاد تسهیلات زائران استان قم گفت: برای تسهیل در جهتدهی زائران نوروزی به محلهای دلخواه، نقشه قم برای زائران بلوتوث میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، اطلاعرسانی نامناسب را یکی از مهمترین ضعفهای دستگاههای خدماترسان به زائران عنوان کرد و اظهار داشت: برای اینکه این مشکل به حداقل برسد نقشهای تهیه شد و زائرانی که وارد قم شدند، به محض روشنکردن بلوتوث تلفن همراه خود، این نقشه را دریافت میکنند.
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