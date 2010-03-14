شاعر گیلانی برگزیده جایزه شعر "طهران" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جایزه ادبی طهران با اعلام این خبر گفت: داوری آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه ادبی "طهران" در بخش شعر با معرفی برگزیده بخش ویژه و شاعر تقدیر شده بهمن ماه به پایان رسید.

عباس محمدی ادامه داد: در جایزه بهمن ماه "طهران" وحید طلعت( میاندوآب) نیز در بخش آزاد مورد تقدیر قرار گرفت.

رضا نیکوکار(رشت)، فاطمه معصومی(یاسوج)، وحید طلعت(میاندوآب) و طوبی محمدخان خیرآبادی(فرخ شهر) به دور نهایی جایزه ادبی طهران راه یافته بودند که از این میان شاعر گیلانی برگزیده شد.