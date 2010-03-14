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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۷

در بخش ویژه/

شاعر گیلانی برگزیده جایزه شعر "طهران" شد

شاعر گیلانی برگزیده جایزه شعر "طهران" شد

جایزه بخش ویژه شعر "طهران" با موضوع "انقلاب اسلامی" به رضا نیکوکار شاعر گیلانی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جایزه ادبی طهران با اعلام این خبر گفت: داوری آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه ادبی "طهران" در بخش شعر با معرفی برگزیده بخش ویژه و شاعر تقدیر شده بهمن ماه به پایان رسید.

عباس محمدی ادامه داد: در جایزه بهمن ماه "طهران" وحید طلعت( میاندوآب) نیز در بخش آزاد مورد تقدیر قرار گرفت.

رضا نیکوکار(رشت)، فاطمه معصومی(یاسوج)، وحید طلعت(میاندوآب) و طوبی محمدخان خیرآبادی(فرخ شهر) به دور نهایی جایزه ادبی طهران راه یافته بودند که از این میان شاعر گیلانی برگزیده شد.

شاعران و نویسندگان جوان سراسر کشور می‌توانند برای شرکت در جایزه ادبی "طهران" آثار خود را به نشانی تهران،‌ خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، ‌خیابان دوازدهم، شماره 3 یا به پست الکترونیک حوزه هنری استان تهران info@tehranmah.ir ارسال کنند.
 

کد مطلب 1051410

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