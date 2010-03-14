دشتی درباره نمایش جدید خود به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم سال 89 نمایش"شهرزاد"را روی صحنه بیاورم. صحبت‌هایی برای اجرای این نمایش انجام گرفته اما هنوزهیچ‌ چیز قطعی نشده است و زمان اجرا مشخص نیست.

سرپرست گروه تئاتر دن‌کیشوت گفت: بخشی از تمرینات این نمایش قبل از جشنواره بیست وهشتم تئاتر فجر انجام شده بود. امیدوارم به زودی زمان اجرای "شهرزاد" مشخص شود تا به طور قطعی بتوانم عوامل ونویسنده اثر را اعلام کنم.

علی‌اصغر دشتی مرداد گذشته نمایش"ملا نصرالدین"را با بازی هدایت هاشمی، فاطمه نقوی، نگار عابدی، فریبا کامران، ستاره پسیانی‌،‌ وحید آقاپور، عباس حبیبی، علی شمس و رامین سیاردشتی در تالار مولوی روی صحنه داشت.