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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۶

زرین‌پور سال 89 مجموعه می‌سازد

زرین‌پور سال 89 مجموعه می‌سازد

بهمن زرین‌پور پیش‌تولید مجموعه تازه‌اش را برای پخش از شبکه یک فروردین سال 89 شروع می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن زرین‌پور فیلمنامه مجموعه تازه‌اش را در فضایی اجتماعی و در قالب قصه‌ای امروزی نوشته، بخش‌هایی از قصه این مجموعه در دهه 40 روایت می‌شود. این مجموعه در شبکه یک تولید می‌شود و بهار 89 کلید می‌خورد.

بهمن زرین‌پور اوایل دهه 70 مجموعه‌های پربیننده "آوای فاخته" و "عطر گل یاس" را کارگردانی کرد، مجموعه نوروزی "پایان نمایش" به کارگردانی زرین‌پور سال 84 از شبکه یک پخش شد.

بهمن زرین‌‍پور به تازگی فیلم تلویزیونی "ترانه پائیزی" را به تهیه‌کنندگی بهروز خوش‌رزم کارگردانی کرده و آماده پخش از تلویزیون است. زرین‌پور کارگردانی فیلم‌ها و مجموعه‌هایی همچون "مرد زیبا"، "آوای فاخته"، "پایان نمایش" و ... را در کارنامه دارد.

او کارگردانی فیلم سینمایی "هفت ترانه" را به عهده داشت و فیلمنامه‌های "ازدواج در وقت اضافه"، "زرد قناری"، "مدرک جرم"، "حادثه" و ... را نوشته است.
 
کد مطلب 1051413

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