حجت⁯الاسلام سید ابوالقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: سال گذشته 182 پرونده برای رابطان فرهنگی در مساجد قم تشکیل شده بود که این تعداد در سال جاری به 256 مورد افزایش یافته است.



وی اضافه کرد: رابطان فرهنگی مساجد در واقع پیگیر امور فرهنگی در مساجد هستند و اداره کل تبلیغات اسلامی از طریق این افراد اقدام به ارائه فعالیت⁯های فرهنگی و تبلیغی می⁯کند.



مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی قم همچنین از برگزاری سه دوره آموزشی نقد و بررسی نحله⁯های انحرافی و عرفان⁯های نوظهور ویژه ائمه جماعات مساجد خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تلاش زیاد دشمنان برای جذب جوانان به فرقه⁯های انحرافی، ارائه آموزش⁯های لازم برای مقابله با این نحله⁯ها بسیار ضروری است.



حسینی خاطرنشان کرد: ائمه جماعات مساجد به خاطر ارتباط تنگاتنگی که با جوانان و نوجوانان دارند ظرفیت⁯های خوبی برای مقابله با فرقه⁯های انحرافی و عرفان⁯های نوظهور هستند.



وی اضافه کرد: در سال جاری برای آشنایی دست⁯اندرکاران امور مساجد از جمله ائمه جماعات، رابطین فرهنگی و مسئولان اجرای مراسم⁯ها چندین گردهمایی برگزار شده است.

