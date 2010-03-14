  1. استانها
  2. قم
۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

256 رابط فرهنگی در مساجد قم فعالیت می⁯کنند

256 رابط فرهنگی در مساجد قم فعالیت می⁯کنند

قم – خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی قم تعداد رابطان فرهنگی مساجد قم را 256 نفر اعلام کرد.

حجت⁯الاسلام سید ابوالقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: سال گذشته 182 پرونده برای رابطان فرهنگی در مساجد قم تشکیل شده بود که این تعداد در سال جاری به 256 مورد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: رابطان فرهنگی مساجد در واقع پیگیر امور فرهنگی در مساجد هستند و اداره کل تبلیغات اسلامی از طریق این افراد اقدام به ارائه فعالیت⁯های فرهنگی و تبلیغی می⁯کند.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی قم همچنین از برگزاری سه دوره آموزشی نقد و بررسی نحله⁯های انحرافی و عرفان⁯های نوظهور ویژه ائمه جماعات مساجد خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تلاش زیاد دشمنان برای جذب جوانان به فرقه⁯های انحرافی، ارائه آموزش⁯های لازم برای مقابله با این نحله⁯ها بسیار ضروری است.

حسینی خاطرنشان کرد: ائمه جماعات مساجد به خاطر ارتباط تنگاتنگی که با جوانان و نوجوانان دارند ظرفیت⁯های خوبی برای مقابله با فرقه⁯های انحرافی و عرفان⁯های نوظهور هستند.

وی اضافه کرد: در سال جاری برای آشنایی دست⁯اندرکاران امور مساجد از جمله ائمه جماعات، رابطین فرهنگی و مسئولان اجرای مراسم⁯ها چندین گردهمایی برگزار شده است.
 

کد مطلب 1051416

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها