حجتالاسلام سید ابوالقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: سال گذشته 182 پرونده برای رابطان فرهنگی در مساجد قم تشکیل شده بود که این تعداد در سال جاری به 256 مورد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: رابطان فرهنگی مساجد در واقع پیگیر امور فرهنگی در مساجد هستند و اداره کل تبلیغات اسلامی از طریق این افراد اقدام به ارائه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی میکند.
مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی قم همچنین از برگزاری سه دوره آموزشی نقد و بررسی نحلههای انحرافی و عرفانهای نوظهور ویژه ائمه جماعات مساجد خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تلاش زیاد دشمنان برای جذب جوانان به فرقههای انحرافی، ارائه آموزشهای لازم برای مقابله با این نحلهها بسیار ضروری است.
حسینی خاطرنشان کرد: ائمه جماعات مساجد به خاطر ارتباط تنگاتنگی که با جوانان و نوجوانان دارند ظرفیتهای خوبی برای مقابله با فرقههای انحرافی و عرفانهای نوظهور هستند.
وی اضافه کرد: در سال جاری برای آشنایی دستاندرکاران امور مساجد از جمله ائمه جماعات، رابطین فرهنگی و مسئولان اجرای مراسمها چندین گردهمایی برگزار شده است.
قم – خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی قم تعداد رابطان فرهنگی مساجد قم را 256 نفر اعلام کرد.
حجتالاسلام سید ابوالقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: سال گذشته 182 پرونده برای رابطان فرهنگی در مساجد قم تشکیل شده بود که این تعداد در سال جاری به 256 مورد افزایش یافته است.
نظر شما