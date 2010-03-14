88 فقره تصادف در محور کرج - چالوس رخ داد

محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این تصادفات پنج نفر فوت و 201 نفر مجروح شدند که از این تعداد 110 نفر درمان سرپایی و 91 نفر به بیمارستانها اعزام شدند.

وی افزود: در مجموع طی این مدت 622 نفر به پایگاه های امدادی هلال احمر مراجعه کردند و 53 نفر اسکان اضطراری داده شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی جمعیت هلال احمر امداد و نجات است اما در زمینه خدمات داوطلبانه، آسیبهای اجتماعی، امور فرهنگی، غنی سازی اوقات فراغت و آموزش در سطح جامعه است.

منتظری با اشاره به فعالیتهای گروه امداد و نجات این جمعیت بیان داشت: فعالیتهای این گروه در قالب آموزش به امدادگران در قالب تیمهای امداد و نجات در آوار، کوهستان، سیلاب و حوادث جاده ای است که به اعضای این تیمها آموزشهای تخصصی ارائه می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر کرج عنوان کرد: دو انبار در محمدشهر و فردیس کرج تجهیزات پزشکی جمعیت را تامین می کند، همچنین تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای عملیاتهای ویژه و منحصر به فرد از جمله ست نجات، سگهای جسدیاب، تجهیزات غواصی و کوهستان نیز توسط این انبارها تامین می شود.

وی ادامه داد: همچنین داروخانه این جمعیت در کرج تنها مرکزی است که داروی بیماریهای خاص از جمله سرطان و MS را به بیماران ارائه می دهد.

این مسئول یادآور شد: درمانگاه جمعیت طی سال در بخشهای فیزیوتراپی، ارتوپد فنی، ساخت ارتز و پروتز، گفتار درمانی و کار درمانی نیز فعالیت می کند و بیماران می توانند به این مرکز مراجعه کنند.