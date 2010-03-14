فضای استان قزوین برای سارقان ناامن می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سومین جلسه پیشگیری و مبارزه با سرقت به ریاست مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری ظهر یکشنبه در استانداری تشکیل شد.

در این جلسه محمد زاجکانی ها با اشاره به ضرورت پیشگیری و مقابله با سرقت و اتخاذ تمهیدات مناسب برای حفظ اموال مردم و امنیت عمومی در جامعه در ایام تعطیلات نوروزی اشاره کرد و افزود: انتخاب بهترین شیوه اطلاع رسانی به مردم به خاطر حفظ اموال خود در ایام تعطیلات نوروزی ضروری است.

مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری یادآور شد: اقدامات مناسبی برای نا امن کردن استان برای سارقین به خصوص در مراکز پر رفت و آمد و داخل وسایل نقلیه عمومی، نظارت بر مسافرخانه ها و هتل ها، مراکز مذهبی و اماکن متبرکه و کلیه اماکن که مردم در آنها عبور و مرور می کنند صورت گرفته است.

وی از مردم خواست تا به هشدارها و توصیه های نیروی انتظامی توجه بیشتری کنند و در مواقع اسباب کشی و جابجایی در منازل و اماکن تجاری موارد را به نیروی انتظامی اطلاع دهند.

زاجکانی ها بر استفاده از نیروهای بسیج در حفظ امنیت و پاسداری از اموال مردم در تعطیلات نوروزی تأکید کرد.

