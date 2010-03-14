800 سبد ورزشی به مدارس مناطق محروم مشهد اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین نخعی شریف ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: امور تربیت بدنی شهرداری مشهد با همکاری سازمان آموزش و پرورش، اقدام به اهدا 800 سبد ورزشی در طول سال جاری به مدارس مناطق محروم مشهد نمود که این تعداد در سال آینده به طور قطع افزایش می یابد.

مدیر امور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد در ادامه به برنامه های ویژه برای ورزش بانوان مشهدی اشاره کرد و گفت: در سال 89 مسابقات ورزشی محلات شامل سومین دوره مسابقات والیبال، دومین دوره مسابقات فوتسال، چهارمین دوره مسابقات بسکتبال، دومین دوره مسابقات آمادگی جسمانی، دومین دوره مسابقات تنیس روی میز و دومین دوره مسابقات دو و میدانی و اسکیت ویژه بانوان مشهدی در سال جدید برگزار می شود.

وی به سایر برنامه های ورزشی امور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد ویژه بانوان اشاره کرد و افزود: طرح محله، ورزش، مدرسه در 70 مدرسه مناطق مشهد و طرح فصلی با ورزش بانوان در سالن های ورزشی سطح شهر مشهد در طول سال جاری انجام شد.

نخعی با اشاره به این که در سال جدید فعالیت های ورزشی ادامه خواهد یافت گفت: در سال جدید کلاس های آمادگی جسمانی همه روزه برای بانوان در 20 سالن ورزشی مشهد به صورت رایگان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح محله، ورزش، مسجد در زمینه برگزاری کلاس های آمادگی جسمانی برای بانوان به صورت رایگان در مساجدی که فضای بزرگتری دارند و همچنین برگزاری همایش های تفریحی ـ ورزشی برای بانوان در طول سال جاری و سال 89 از دیگر برنامه های امور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد است.