مجوز فروش 450 میلیارد تومان اوراق مشارکت بافتهای فرسوده به شهرداری قم ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عابدینی⁯پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: با فروش اوراق مشارکت بافتهای فرسوده بسیاری از مشکلات این مناطق برطرف خواهد شد.



وی با بیان اینکه 110 میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای دو خط مترو و منوریل دیده شده است، اظهار داشت: 90 میلیون دلار هم از محل صندوق ذخیره ارزی برای این دو خط اختصاص می⁯یابد و امیدواریم شهرداری قم هم به همین مقدار برای این پروژه⁯ها هزینه کند.



عابدینی⁯پور با اشاره به اینکه قم خاستگاه انقلاب اسلامی است، سرانه اعتبارات شهروندان این شهر را مطلوب ندانست و گفت: قم در بین کلان⁯شهرهای کشور کمترین میزان سرانه هر شهروند را داراست و ما باید از طریق جذب درآمدهای خارجی این سرانه را افزایش دهیم.



اختصاص 55 مکان برای تامین میوه زائران



شهردار قم از اختصاص 55 مکان برای تامین میوه زائران نوروزی خبر داد و اظهار داشت: با هماهنگی انجام شده با سازمان بازرگانی و اداره غله، محل⁯های ویژه⁯ای برای عرضه نان مورد نیاز زائران نوروزی مشخص شده است.



عابدینی⁯ پور با اشاره به مشکل آب آشامیدنی در قم گفت: در این راستا هماهنگی⁯هایی صورت گرفته که 50 هزار لیتر آب شرب برای توزیع در بین زائران تامین شود.



وی استقرار اکیپ⁯های آتش⁯نشانی در 22 نقطه شهر قم، بهسازی و زیباسازی و رنگ⁯آمیزی جداول، مشخص⁯نمودن محل⁯هایی برای اسکان زائران، مقابله با سد معبر و ساماندهی رفت و روب و نظافت شهری، آذین⁯بندی شهر قم، آراستگی محوطه و بستر رودخانه، تشکیل اکیپ⁯های ویژه برای نظارت بر مراکز توزیع ارزاق در سطح شهر قم، جمع⁯آوری ضایعات و خودروهای اسقاطی، نصب هزار تابلو راهنما و پرچم در سطح شهر برای مشخص⁯کردن مسیرها و... را از دیگر برنامه⁯های کمیته خدمات شهری و تامین ارزاق عمومی و بهداشت ستاد تسهیلات زائرین عنوان کرد.