به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عابدینیپور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: با فروش اوراق مشارکت بافتهای فرسوده بسیاری از مشکلات این مناطق برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه 110 میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای دو خط مترو و منوریل دیده شده است، اظهار داشت: 90 میلیون دلار هم از محل صندوق ذخیره ارزی برای این دو خط اختصاص مییابد و امیدواریم شهرداری قم هم به همین مقدار برای این پروژهها هزینه کند.
عابدینیپور با اشاره به اینکه قم خاستگاه انقلاب اسلامی است، سرانه اعتبارات شهروندان این شهر را مطلوب ندانست و گفت: قم در بین کلانشهرهای کشور کمترین میزان سرانه هر شهروند را داراست و ما باید از طریق جذب درآمدهای خارجی این سرانه را افزایش دهیم.
اختصاص 55 مکان برای تامین میوه زائران
شهردار قم از اختصاص 55 مکان برای تامین میوه زائران نوروزی خبر داد و اظهار داشت: با هماهنگی انجام شده با سازمان بازرگانی و اداره غله، محلهای ویژهای برای عرضه نان مورد نیاز زائران نوروزی مشخص شده است.
عابدینی پور با اشاره به مشکل آب آشامیدنی در قم گفت: در این راستا هماهنگیهایی صورت گرفته که 50 هزار لیتر آب شرب برای توزیع در بین زائران تامین شود.
وی استقرار اکیپهای آتشنشانی در 22 نقطه شهر قم، بهسازی و زیباسازی و رنگآمیزی جداول، مشخصنمودن محلهایی برای اسکان زائران، مقابله با سد معبر و ساماندهی رفت و روب و نظافت شهری، آذینبندی شهر قم، آراستگی محوطه و بستر رودخانه، تشکیل اکیپهای ویژه برای نظارت بر مراکز توزیع ارزاق در سطح شهر قم، جمعآوری ضایعات و خودروهای اسقاطی، نصب هزار تابلو راهنما و پرچم در سطح شهر برای مشخصکردن مسیرها و... را از دیگر برنامههای کمیته خدمات شهری و تامین ارزاق عمومی و بهداشت ستاد تسهیلات زائرین عنوان کرد.
توسط بانک ملی/
مجوز فروش 450 میلیارد تومان اوراق مشارکت بافتهای فرسوده به شهرداری قم ابلاغ شد
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم گفت: بانک ملی مجوز فروش 450 میلیارد تومان اوراق مشارکت بافتهای فرسوده قم را به این شهرداری ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عابدینیپور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: با فروش اوراق مشارکت بافتهای فرسوده بسیاری از مشکلات این مناطق برطرف خواهد شد.
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