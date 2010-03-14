صرف اعتبار 240 میلیون تومان برای ساخت سه اسکله در بندرعباس

ابراهیم ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: برای انجام عملیات زیرسازی و آماده سازی این سه اسکله تنها 85 میلیون تومان صرف شد و این پروژه در 25 روز تلاش مسئولان به پایان رسید.

وی ادامه داد: برای اسکله شهید حقانی بندرعباس که قرارداد ساخت آن از 14 اردیبهشت سال گذشته امضا شده بود و مقرر شده بود که ظرف مدت یک سال به اتمام برسد 64 میلیارد ریال هزینه شد.

معاون مهندسی و عمرانی سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: بازسازی و تعمیر این سه سکله در زمان بسیار محدود انجام و ایمن سازی آنها با توجه به اینکه مدت زمان کمی در اختیار بود کاملا تامین شده است.

ناصری عنوان کرد: اداره شیلات استان نیز در راستای رسیدن به این امر مهم با سازمان بنادر در زمینه‌های فضاسازی و کمک رسانی همکاری‌های فراوانی را انجام داده است.

وی تاکید کرد: در راستای تردد مسافران به جزایر استان 84 اتوبوس دریایی در تعاونی قشم، پنج فروند لنچ مسافری و 13 فروند شناور تندرو در مسیر بندرعباس قشم به خدمات رسانی مشغول هستند.