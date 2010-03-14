فهرست تیم ملی فوتسال ایران اعلام شد/ دعوت از کامیاب و قاسمی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمس 21 بازیکن را جهت شرکت در تورنمنت بین المللی تایلند به اردو دعوت کرده است. زهیر کامیاب، بازیکن ایرانی تیم فوتسال السد از نفراتی است که در اردوی آتی تیم ملی فوتسال حضور خواهد داشت. این بازیکن ایرانی به دلیل درخشش در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به اردوی تیم ملی دعوت شده است. او در رقابت‌های اصفهان 15 گل به ثمر رساند و در جمع بهترین گلزنان این رقابت‌ها قرار گرفت.

مصطفی نظری، حمیدرضا ابراری نیا، مجتبی نصیرنیا، وحید شمسایی، محمد طاهری، محمد کشاورز، علی اصغرحسین زاده، جواد اصغری مقدم، مجید رئیسی، مسعود دانشور، محمد رضا زحمتکش، حسین سلطانی، سیدعلی کیانی، محمد هاشم زاده، فرهاد مفخم، رامین کریمی نژاد، محمد وزیرزاده، محمد قاسمی، مرتضی عظیمایی، مهدی جاوید و زهیرکامیاب نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.

بازیکنانی که به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شده‌اند از روز هفتم فروردین ماه سال 89 در محل کمپ تیم‌های ملی گردهم می آیند تا خود را برای حضور در تورنمنت تایلند آماده کنند. تیم ملی فوتسال ایران 17 فروردین ماه برای شرکت در تورنمنت تایلند راهی بانکوک خواهند شد.