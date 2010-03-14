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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۷

تور آسیایی والیبال ساحلی کیش/

نمایندگان ایران یکدیگر را شکست دادند/ پیروزی اندونزی و قزاقستان

نمایندگان ایران یکدیگر را شکست دادند/ پیروزی اندونزی و قزاقستان

تیم های ایران یک و دو در دومین روز مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش موفق به شکست حریفان هموطن خود شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تور آسیایی والیبال ساحلی کیش امروز (یکشنبه) تیم ایران 2 از سد تیم ایران 4 گذشت و تیم ایران یک نیز موفق به شکست دیگر نماینده کشورمان شد.

در دو دیدار برگزار شده دیگر نیز تیم های اندونزی و قزاقستان یک مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند. نتایج به دست آمده در دیدارهای صبح امروز به شرح زیر است:
* ایران  دو 2 - ایران چهار صفر
* اندونزی 2 - قزاقستان 2 صفر
* قزاقستان یک 2 - تایلند 1
* ایران یک 2 - ایران سه یک
دومین دوره رسمی مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش که از روز گذشته با حضور 8 تیم داخلی و خارجی آغاز شده است، فردا به پایان می رسد. برای این دوره از رقابتها 16 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1051430

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