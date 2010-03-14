نمایندگان ایران یکدیگر را شکست دادند/ پیروزی اندونزی و قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تور آسیایی والیبال ساحلی کیش امروز (یکشنبه) تیم ایران 2 از سد تیم ایران 4 گذشت و تیم ایران یک نیز موفق به شکست دیگر نماینده کشورمان شد.

در دو دیدار برگزار شده دیگر نیز تیم های اندونزی و قزاقستان یک مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند. نتایج به دست آمده در دیدارهای صبح امروز به شرح زیر است:

* ایران دو 2 - ایران چهار صفر

* اندونزی 2 - قزاقستان 2 صفر

* قزاقستان یک 2 - تایلند 1

* ایران یک 2 - ایران سه یک

دومین دوره رسمی مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش که از روز گذشته با حضور 8 تیم داخلی و خارجی آغاز شده است، فردا به پایان می رسد. برای این دوره از رقابتها 16 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.