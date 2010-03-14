20 فروند شناور دریایی به ناوگان مسافربری در هرمزگان اضافه می شود

سید محمد حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: در سال 82 تنها پنج فروند شناور ایمنی در استان وجود داشت که همین تعداد نیز خریداری و ساخته شده شرکت‌های خارجی بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر با همت و تلاش مهندسان داخلی ساخت این نوع شناور‌ها در کشور شروع و تا کنون چهار فروند از این شناور‌ها تولید شده است.

معاون دریایی بندری سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: با ساخت این شناور‌ها کمبود‌ها رفع و ظرفیت تولید شناور‌های ایمنی در کشور افزایش یافته است.

حکیمی افزود: در همین راستا تعاونی‌ها در حال جایگزین کردن شناور‌های ایمن و استاندارد به جای شناور‌های گذشته هستند به گونه‌ای که بزودی دیگر هیچگونه شناور غیراستاندار نخواهیم داشت.

وی عنوان کرد: هم اکنون تعداد این شناور‌ها به 20 فروند رسیده و با تولید بیشتر در سال آینده 20 فروند دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.

معاون دریایی بندری سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان توضیح داد: تمامی شناور‌های استان برای عید نوروز بازرسی و کنترل شده حتی بازبینی‌های زیر آبی نیز صورت گرفته و هیچگونه نگرانی در این زمینه برای مسافران وجود ندارد.

حکیمی یادآور شد: تا سال 82 به علت ایمنی نبودن شناور‌های تردد در حادثه‌هایی را در استان داشتیم که علت آن هم نداشتن ایمنی کافی بود اما با تمهیدات در نظر گرفته شده بعد از این سال مشکلات رفع و هیچگونه خطری جان مسافران را تهدید نمی کند.