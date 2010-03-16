چهارشنبه پایان سال آیینی نیست که اکنون اجرا می شود

دکتر محمد علی الستی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ریشه های اعتقادی و ملی مراسم چهارشنبه سال افزود: انسان اولیه و ایرانیان باستان به دلیل مهاجرت از مناطق سردسیر نسبت به آتش احساسات خاصی داشتند چرا که آتش آنها را از سرما حفظ می کرد، از تاریکی نجات می داد، از دست حیوانات وحشی می رهانید و غذا را برای آنها متبوع می کرد.

این جامعه شناس و استاد دانشگاه افزود: از سویی ایرانیان معتقد بودند که آتش آنقدر پاک است که ناپاکیها را از بین می برد، بنابراین موجود پاک در آتش آسیبی نمی بیند، همانطور که آتش برای ابراهیم گلستان شد یا سیاوش که به او تهمت ناروا زدند سالم از میان انبوه آتش بیرون آمد.

الستی ادامه داد: بنابراین در چهارشنبه آخر سال هم ایرانیان آتش می افروختند و از روی آن رد می شدند تا ناپاکیهایشان از بین برود و بدین شکل به استقبال سال نو بروند.

این استاد دانشگاه درباره ریشه های جامعه شناختی چهارشنبه پایان سال طی سالهای گذشته اظهار کرد: بسیاری از ملتها بدنبال جشن، سرور و شادمانی و هیجان هستند چرا که یکی از نیازهای اجتماعی انسان است، کما اینکه در کشورهای غربی برای ایجاد هیجانهای مصنوعی شهربازی یا فیلمهای وحشتناک می سازند.

دکتر الستی تصریح کرد: اما متاسفانه مراسم چهارشنبه پایان سال طی سالهای گذشته از یک مراسم آیینی تبدیل به یک جو هیجانی شده که موجب تخریب اموال عمومی و از بین بردن آرامش و امنیت مردم شده که راه حل برون رفت از آن برگشت به ریشه های سنتی این آیین و معرفی آن به مردم است.

این جامعه شناس گفت: در کنار اقدامات بازدارنده که برای حفظ جان مردم نیاز است باید فرهنگ سازی قوی شروع شود ضمن اینکه باید راههای هیجان آفرینی سالم را به جوانان معرفی کرد.