جولان جاسوسان موساد در کشورهای عرب خلیج فارس/ جزئیات فعالیت جاسوسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، این عوامل جاسوسی موساد در حالی تحت پوشش شرکت های آموزشی امنیتی به فعالیت در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می پردازند، که هیچ اطلاعی از هویت اصلی آنها در دست نیست.

بنابر این گزارش، اکثر این افراد که بین 25 سال سن دارند، از فارغ التحصیلان یگان عملیاتی دستگاه امنیتی داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) هستند که به فعالیت در موساد و ارتش این رژیم می پردازند.

در این گزارش همچنین تصاویر برخی از جاسوسان صهیونیست که با نام های اروپایی و غربی مستعار و هویت های آلمانی، ایرلندی و استرالیایی به انجام ماموریت در کشورهای حاشیه خلیج فارس می پردازند، منتشر شده است.

بر این اساس، جاسوسان موساد از بیم کشف هویت های واقعی و صهیونیستی خود که زندگی آنان را تهدید می کند در صورتی که در حین فعالیت های آموزشی خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس، مجبور به سخن گفتن شوند از زبان انگلیسی استفاده می کنند.

ماموریت های آموزشی

گزارش منابع آگاه نشان می دهد، جاسوسان موساد با استخدام صوری در شرکت های امنیتی تعداد بسیاری از نیروهای عرب را آموزش داده اند. بر این اساس، آموزش های داده شده بیشتر در مسئله کنترل امنیت میادین نفتی در حاشیه خلیج فارس و پیگرد گروه هایی بوده است که تروریست نامیده می شده اند.

گفته می شود این آموزش ها توسط جاسوسان در آب های خلیج فارس ارائه می شده است که چندان فاصله ای با مرزهای آبی ایران نداشته است.

بنابر این گزارش، جاسوسان موساد طی این فعالیت های آموزشی خود از سال 2007 تا 2009 هر سه ماه 300 نیرو را به طور کامل آموزش می داده اند و از طرفی به فعالیت های مخفیانه و جاسوسی خود اقدام می کرده اند.

ضوابط کاری و فعالیت جاسوسان

بنابر این گزارش، عوامل موساد که در کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت می کرده اند مجوز همراه داشتن هر گونه گذرنامه ای را نداشته اند. همچنین نباید بطور شخصی اقدام به اجاره خودرو می کردند.

موساد نیز برای جلوگیری از افشای هویت این جاسوسان، آنان را با استفاده از بیش 3 پرواز هوایی به محل موردنظر در کشورهای حاشیه خلیج فارس می رسانده است. گفته می شود مبدا سفر اکثر این جاسوسان که به کشورهای حاشیه خلیج فارس اعزام می شده اند، اردن یا آنتالیا در ترکیه بوده است.

البته در این گزارش به این مسئله اشاره شده است که این فعالیت های جاسوسی موساد در کشورهای حاشیه خلیج فارس در پروژه ای دو ساله از سال 2007 تا 2009 دنبال می شده است و پس از آن تمامی جاسوسان به فلسطین اشغالی بازگشته اند.