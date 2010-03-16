غلامرضا آزادی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "حریر" را فریال بهزاد همراه یک همکار فیلمنامه‌نویس درباره زنان و مسایل اجتماعی و خانوادگی‌شان می‌نویسد. پس از آماده شدن فیلمنامه پیش‌تولید را سال آینده شروع می‌کنیم و فیلم را خرداد 89 کلید می‌زنیم.

وی ادامه داد: بهزاد قصد دارد سه‌گانه‌ای درباره زنان و دخترانی که تلاش می‌کنند تا زندگی بهتری داشته باشند بسازد. شخصیتهای این آثار افرادی باهویت هستند که در مسیر تکامل گام برمی‌دارند. اولین بخش این سه‌گانه امسال با نام "به سوی آفتاب" ساخته شد و بخشهای بعدی را هم مقابل دوربین می‌بریم.

فیلمنامه "به سوی آفتاب" را که داستانی خانوادگی دارد، غلامرضا گمرکی و بابک کاظمی نوشته‌اند و بهزاد آن را بازنویسی کرده است. یوسف تیموری، علی صادقی، نیوشا ضیغمی ،حامد کمیلی، آناهیتا نعمتی و.. بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیرفیلمبرداری: غلامرضا آزادی، صدابردار: حمیدرضا اسلامی‌نژاد، دستیار اول وبرنامه‌ریز: سپهر میکائیلیان، منشی صحنه: زهره جعفری، دستیاران فیلمبردار: کامیار شیثی، علی کرمی، ایرج کرمی، مجید مهربان، عکاس: حبیب مجیدی، طراح لباس: هایده مرندی، مدیر صحنه: منیر بازرگان، طراح گریم: محمدرضا قومی، دستیاران صحنه: هایده مرندی، یوسف پناهی.

"شور زندگی"، "روزی که خواستگار آمد"، "مرد نامرئی"، "دره شاپرک‌ها" و " کاکلی" فیلم‌هایی هستند که فریال بهزاد کارگردانی کرده است.





