به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر اسکوگلاند که اخیرا کارگردانی فیلم " راه رفتن 50 مرد مرده" درباره فعالیت های ارتش جمهوری خواه ایرلند را به پایان رسانده ، بر اساس فیلمنامه ای نوشته جیمز دبلیو میچل فاجعه معروف بسلان را به تصویر می کشد.



استودیوی انگلیسی "فایر فلای" تهیه این پروژه را بر عهده دارد.قصه این فیلم به ماجرای حمله یک گروه تروریستی به مدرسه ای در اوستیای شمالی و گروگان گیری 1300 زن ، مرد و کودک در سال 2004 می پردازد.در پایان این گروگان گیری 300 نفر کشته شدند.



متیو هابز که از سوی فایر فلای فیلم "بسلان" را تهیه می کند اعلام کرد که فیلمبرداری با فرا رسیدن پاییز در شرق اروپا آغاز می شود.

