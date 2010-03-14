به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کریمزاده در این باره گفت: این فیلم خانوادگی و طنز تازهترین ساخته امیر فیضی است که با توجه به سیاستهای جدید شبکه دو در بخش آثار کودک و خانواده تهیه شده و در روزهای سال جدید روی آنتن میرود. در فیلم "گردان آبنبات چوبی" نادر سلیمانی، فروغ قجابگلی، گیتی معینی، هادی کاظمی، امیر غفارمنش و فخرالدین صدیق شریف بازی کردند. پارسا کریمزاده، سارینا خسروی، هستیا قامس علی و سیدرضا موسوی بازیگران خردسال این پروژه هستند.
در خلاصه داستان "گردان آبنبات چوبی" آمده است: پدر خانواده که پرفسور باستانشناسی است که برای ادامه کاوهایش خانه را ترک میکند. نگهبانی باری مراقبت از بچهها وارد خانه میشود و ...
عوامل این پروژه عبارتند از تصویربردار: رضا مقصودی، مدیر تولید: حامد معصومی، تدوین: پوریا کریمزاده، صدابردار: مهدی افجه، موسیقی: محسن خلیلیان، صحنه و لباس: شکوه اقبال و گریم: سمیه حاجیان.
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