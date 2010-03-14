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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۰

در چهارمحال و بختیاری؛

هفت مسجد مرمت و بازسازی شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از مرمت و بازسازی هفت مسجد در این استان خبر داد.

مژگان ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در سال جاری هفت مسجد در سطح استان با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان مرمت و بازرسازی شده اند.

وی افزود: عملیات اجرایی تعمیر و مرمت در مسجد ابوالفضل سامان، مسجد صنعلی بلداجی، مسجد صفی بروجن، مسجد جامع شهرکرد، مسجد جامع چالشتر، مسجد جامع فارسان و مسجد آقا شیخ علی بروجن در طول سال انجام شده است.

وی بیان داشت: عملیات اجرایی تعمیر و مرمت در این مساجد در زمینه تعویض آجرهای فرسوده، بند کشی و آجر فرش کردن مساجد، سبک سازی تاق های شبستان، تعمیر پلکان قدیمی پشت بام، ایجاد تاسیسات روشنایی و آب و فاضلاب و اصلاح ناروان هاو... بوده است.

ریاحی خاطرنشان کرد: تاکنون مرمت و تعمیر مساجد 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 

کد مطلب 1051444

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