هفت مسجد مرمت و بازسازی شد

مژگان ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در سال جاری هفت مسجد در سطح استان با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان مرمت و بازرسازی شده اند.

وی افزود: عملیات اجرایی تعمیر و مرمت در مسجد ابوالفضل سامان، مسجد صنعلی بلداجی، مسجد صفی بروجن، مسجد جامع شهرکرد، مسجد جامع چالشتر، مسجد جامع فارسان و مسجد آقا شیخ علی بروجن در طول سال انجام شده است.

وی بیان داشت: عملیات اجرایی تعمیر و مرمت در این مساجد در زمینه تعویض آجرهای فرسوده، بند کشی و آجر فرش کردن مساجد، سبک سازی تاق های شبستان، تعمیر پلکان قدیمی پشت بام، ایجاد تاسیسات روشنایی و آب و فاضلاب و اصلاح ناروان هاو... بوده است.

ریاحی خاطرنشان کرد: تاکنون مرمت و تعمیر مساجد 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.