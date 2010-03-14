12 هزار نفر عضو کانونهای فرهنگی و هنری مساجد زنجان هستند

علی اسماعیل پور ظهر یکشنبه در نشست مشترک معاونان آموزش و پژوهش شمالغرب کشور کل فضای فرهنگی و هنری تا قبل از آغاز بکار دولت نهم 65 هزار متر مربع بود، افزود: در حال حاضر این فضا به 13 هزار متر مربع افزایش یافته است که این شتاب در عرصه خدمت رسانی به مردم در تمام زمینه ها قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: پاکسازی واصلاح رفتار افراد برعهده مساجد است و کانونهای مساجد نقش محوری در این زمینه ایفا می کنند.

اسماعیلی افزود: میزان رشد و توسعه جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری کانونهای مساجد در چند سال اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان افزود: تعداد کانونهای مساجد در سال 71، دو هزار کانون در سطح کشور بود که در حال حاضر این تعداد به بیش از هفت هزار کانون فرهنگی و هنری در کشور افزایش یافته است.

اسماعیل پور با بیان اینکه کاری که با نام مساجد و در عرصه خدمت رسانی به مسجد انجام شود جاودان می ماند، افزود: متاسفانه کانونهای مساجد فاقد یک نظام جامع اطلاع رسانی هستند و باید زبان گویایی برای بیان فعالیتهای کانونهای مساجد ایجاد کرد.