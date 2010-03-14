جشنواره هفت سین در کرمان برگزار شد

صفیه حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از برگزاری جشنوراه هفت سین با حضور هنرمندان کرمانی در تالار آینه کرمان خبر داد.

وی تصریح کرد: در این جشنواره پنجاه سفره هفت سین مختلف با حضور هفت مربی سفره آرایی مجرب کرمان چیده شده است و بازدید برای علاقمندان در آستانه عید نوروز آزاد است.

وی گفت: این سفره ها در طرح ها و مدلهای مختلف و سنتی ایرانی و کرمانی و با استفاده از سلیقه هنرمنمدان کرمانی ایجاد شده اند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را توجه بیشتر مردم به هنرهای و سنن ایرانی دانست و ابراز امیدواری کرد بانوان کرمانی با الهام از این طرحها در خصوص ایجاد این سفره ها در منازل خود اقدام کنند.



