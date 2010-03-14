امروز آخرین مهلت ثبت نام در کارشناسی فراگیر / برگزاری آزمون 30 اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون دورههای فراگیر کارشناسی سال 1389 دانشگاه پیامنور می توانند مدارک ثبت نام را از پست دریافت کنند و در مهلت مقرر آن را ارسال کنند.
داوطلبان می توانند تنها تا پایان امروز یکشنبه 23 اسفند ماه نسبت به ثبت نام در آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور اقدام کنند.
امکان ثبت نام الکترونیکی از طریق شبکه اینترنت برای داوطلبان دورههای فراگیر کارشناسی دانشگاه پیامنور تا ساعت 24 امروز فراهم شده و داوطلبان مذکور میتوانند تا زمان اعلام شده با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و بر اساس دستورالعملهای مربوط نسبت به تکمیل تقاضانامه الکترونیکی ثبتنام آزمون دورههای فراگیر کارشناسی سال 1389 دانشگاه پیامنور اقدام کنند.
به گزارش مهر، دانشگاه پیام نور پس از پایان یافتن دور اول ثبت نام در آزمون کارشناسی فراگیر، فرصت مجددی به داوطلبان داد تا افرادی که موفق نشده بودند در فرصت قبلی ثبت نام کنند در فرصت مجدد نسبت به ثبت نام در آزمون کنند.
آزمون داوطلبان این دوره 30 اردیبهشت ماه سال 89 برگزار می شود.
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