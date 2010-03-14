کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اینکه احزاب و گروههای سیاسی در سال 89 چگونه باید فعالیت کنند تا بر اتحاد ملی افزوده شود گفت: بازنگری در فعالیت ها و نقاط قوت و ضعف باید در اولویت های سال آینده باشد و جناح های سیاسی مختلف باید از آنچه در سال 88 گذشت درس بگیرند و نگاهی رو به فردا داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه احزاب باید تولید کنندگان، اندیشه های سیاسی، نظریه پردازی و تقویت کننده نظام باشند، ادامه داد: احزاب و گروههای سیاسی باید در سال 89 برای این امور برنامه ریزی کنند و در عین حال برای همه موضوعات کشور در ابعاد مختلف برنامه ریزی داشته باشند.

سجادی معتقد است، احزاب باید نگاه نقادانه داشته باشند و بتوانند برنامه ها، روش های و سیاست های اجرایی را نقد کرده و به چالش بکشند و دست از این امور در سال اینده بر ندارند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، گفت: سال آینده گروههای سیاسی با یکدیگر و با دولت تعامل کنند و احزاب نیز در جهت تحکیم نظریه های مربوط به نظام و فرهنگ تحزب بکوشند.

وی افزود: احزاب باید در سال جدید از فعالیت های تشنج زا و تنش برانگیز، بپرهیزند و جامعه را به سمت ایجاد آرامش سوق دهند.