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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۹

کرمانشاهی به مهر خبرداد:

رشد 38 درصدی صادرات پوشاک

رشد 38 درصدی صادرات پوشاک

معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 83 درصدی صادرات انواع پوشاک در 10 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد.

کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: میزان صادرات پنبه در 10 ماه سال گذشته 9 میلیون 409 هزار دلار بوده که این رقم در سال جاری، به 172 میلیون و  723 هزار دلار رسیده است.

معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از رشد 28 درصدی صادرات پنبه به لحاظ وزنی در 10 ماه امسال خبر داد و افزود: میزان صادرات پنبه در مدت یاد شده از نظر وزنی، 9 میلیون و 498 هزار تن بوده است؛ این در حالی است که این میزان در 10 ماه سال 87، 7 میلیون و 408 هزار تن بوده است.

وی تصریح کرد: واردات پوشاک نیز در 10 ماه امسال 18 درصد کاهش داشته است. کرمانشاهی با اشاره به کاهش واردات پنبه به لحاظ وزنی اظهار داشت: میزان واردات پنبه در 10 ماه سال قبل، 3 میلیون و 535 هزار تن بوده؛ این در حالی است که این میزان در مدت مشابه امسال، به 2 میلیون و 907 هزار تن رسیده است.
 

کد مطلب 1051453

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