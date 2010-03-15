رشد 38 درصدی صادرات پوشاک

کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: میزان صادرات پنبه در 10 ماه سال گذشته 9 میلیون 409 هزار دلار بوده که این رقم در سال جاری، به 172 میلیون و 723 هزار دلار رسیده است.

معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از رشد 28 درصدی صادرات پنبه به لحاظ وزنی در 10 ماه امسال خبر داد و افزود: میزان صادرات پنبه در مدت یاد شده از نظر وزنی، 9 میلیون و 498 هزار تن بوده است؛ این در حالی است که این میزان در 10 ماه سال 87، 7 میلیون و 408 هزار تن بوده است.

وی تصریح کرد: واردات پوشاک نیز در 10 ماه امسال 18 درصد کاهش داشته است. کرمانشاهی با اشاره به کاهش واردات پنبه به لحاظ وزنی اظهار داشت: میزان واردات پنبه در 10 ماه سال قبل، 3 میلیون و 535 هزار تن بوده؛ این در حالی است که این میزان در مدت مشابه امسال، به 2 میلیون و 907 هزار تن رسیده است.

