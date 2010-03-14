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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

تابلوهای راهنمای حرم مطهر در خیابانهای پرتردد مشهد نصب شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول واحد نظارت سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از نصب تابلوهای راهنمای زائر در مسیرهای پر رفت و آمد در سطح شهر مشهد جهت آسایش و راحتی زائران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا نقوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهر مشهد به علت وجود بارگاه ملکوتی ثامن الحجج (ع) در ایام نوروز با حجم عظیمی از زائران رو بروست و با توجه به بررسی های انجام شده یکی از مشکلات عمده زائران بارگاه رضوی، مسیریابی به سمت حرم مطهر است که در این راستا سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد در حهت راحتی و آسایش بیشتر مسافران و زائران اقدام به نصب تابلوهای راهنمایی حرم مطهر نموده است.

مسئول واحد نظارت سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: این تابلوها تاکنون در چندین مسیر پرتردد همچون بلوار ملک آباد به سمت تقاطع تقی آباد، چهار راه استانداری و دیگر مسیرها نصب شده است.
 
وی اظهار امیدواری کرد: با ایجاد اینگونه تسهیلات بتوانیم در راستای بهبود خدمات و افزایش راحتی زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) گام موثری برداشته باشیم.
 
کد مطلب 1051455

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