داروخانه ها همچنان از بیمه ها 6 ماه طلب دارند

دکتر رهبر مژدهی آذر در مورد مطالبات معوق داروخانه ها از بیمه ها در پایان سال، به خبرنگار مهر گفت: سازمانهای تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح همچنان چند ماه به داروخانه ها بدهکار هستند.

مسئولان سازمان تامین اجتماعی مدعی شده اند که نیمی از مطالبات داروخانه ها را پرداخت کرده اند.

مژدهی آذر با عنوان این مطلب که سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح تا مهرماه و بیمه خدمات درمانی تا آبان، مطالبات معوق خود به داروخانه ها را پرداخت کرده اند، افزود: انتظار نداریم که همه موضوعات تحت الشعاع این بحث باشد و می دانیم که سازمانها و دستگاهها در پایان سال با مشکلات عدیده ای مواجه هستند اما توقع داریم که به مشکلات داروخانه ها نیز توجه شود.

رئیس انجمن داروسازان با اشاره به سوءاستفاده برخی عناصر از این قبیل موضوعات برای ضربه زدن به کشور و نظام، گفت: قطعا داروسازان در پیگیری مباحث صنفی خود، اجازه ورود به عناصر فرصت طلب را نخواهند داد و اگر چنین مشکلاتی رخ دهد، ترمز انتقاد خود را خواهیم کشید.