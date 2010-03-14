طرح مسجد محوری در 18 مسجد اردبیل اجرا شد

خیرالله عزیزی روز یک شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: اجرای این طرح در سال جاری با 50 درصد افزایش حجم شاخصهای در نظر گرفته شده نسبت به سال قبل اجرا شده است.

وی الگو سازی بر سایر مساجد، تقویت کارکرد عبادی، فرهنگی و اجتماعی مساجد، ایجاد انگیزه برای مساجد فعال در راستای مشارکت مستمر در برنامه ریزی و اجرای طرحهای سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل را از جمله مهمترین اهداف این طرح عنوان کرد.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان افزود: این طرح همچنین با هدف احیا ارزشهای اسلامی و دینی در مساجد و به منظور تعامل موثر با هیئت امنای مساجد اجرا می‌شود.

وی همچنین از آماده سازی مساجد شهرستان اردبیل برای پذیرایی از مسافران نوروزی خبر داد و ابراز داشت: امسال برای اولین بار پنج مسجد در اردبیل طی ایام نوروز آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

عزیزی این حرکت را در راستای احیا فریضه نماز و رفاه مسافران نوروزی دانست و اضافه کرد: اجرای احکام و فرایض دینی در این تغییر و تحولات و نو شدن طبیعت از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده و باید توجه ویژه ای به این مهم معطوف شود.

وی در پایان مسجد حضرت امیر المومنین (ع) واقع در شهرک کارشناسان، مسجد سادات واقع در محله علی آباد، مسجد علی اصغر واقع در شهرک رجائی، الغدیر و قدس واقع در میدان قدس را از جمله مساجدی عنوان کرد که برای اسکان و پذیرایی مسافران نوروزی آماده شده است.

