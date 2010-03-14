  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۲

ژیمناستیک جوانان آسیا-توکیو/

سهمیه المپیک سنگاپور برای ژیمناستیک ایران/ کسب مدال برنز تیمی

سهمیه المپیک سنگاپور برای ژیمناستیک ایران/ کسب مدال برنز تیمی

رقابتهای ژیمناستیک قهرمانی جوانان آسیا در توکیو با کسب مدال برنز تیمی برای تیم ایران و کسب سهمیه المپیک سنگاپور پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره مسابقات ژیمناستیک قهرمانی آسیا در ژاپن با حضور 16 کشور از روز گذشته در شهر توکیو ژاپن آغاز شده که تیم جوانان ایران با ترکیب یونس ضیغمی، حمید میرشکاری، رضا ذوالفقاری‎نژاد، رضا فرنیا و محمد حسن قلی خانی در بخش هنری این دیدارها حضور دارد.

این تیم در این دیدارها با کسب نشان برنز برای اولین بار بر سکوی سوم آسیا ایستاد و با کسب این نشان سهمیه حضور در رقابتهای المپیک سنگاپور را بدست آورد. همچنین یونس ضیغمی و رضا فرنیا از کشورمان راهی مرحله فینال شده و در جمع هشت ورزشکار برتر قرار گرفتند.

یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ژیمناستیک جوانان آسیا طی سه روز در توکیو ژاپن برگزار می شود.

کد مطلب 1051461

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها