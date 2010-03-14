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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

روحانی:

کانون‌های مساجد قم صاحب پژوهشکده فرهنگی می‌شوند

قم- خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان قم از راه اندازی پژوهشکده فرهنگی کانون‌های مساجد قم خبر داد.

حجت‌الاسلام سعید روحانی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به اهتمام کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در زمینه تقویت عرصه پژوهش‌های فرهنگی در ارتباط با مساجد‌، اظهار داشت: در آنیده نزدیک با اختصاص بودجه‌های لازم‌، پژوهشکده فرهنگی در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قم ایجاد می‌شود.

وی همچنین برضرورت تدوین برنامه‌های دراز مدت در خصوص فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد تأکید کرد و افزود: متأسفانه تاکنون سندی برای چشم‌انداز فعالیت‌های کانون‌های مساجد تدوین نشده که در این را بطه ما در حال حاضر مشغول نوشتن سند چشم‌انداز برای کانون‌های مساجد هستیم تا کارهای فرهنگی با انسجام بیشتر و بهتری نسبت به قبل پی‌گیری شود.

روحانی در ادامه سخنان خود با مورد توجه قرار دادن اهمیت تعامل مسئولان کانون‌های مساجد قم خاطرنشان کرد: تقسیمات منطقه‌ای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قم این بستر را فرا هم آورد تا از پائیز امسال مسئولان کانون‌ها دور یکدیگر جمع شده و به تبادل اطلاعات بپردازند و به همین دلیل تعامل میان آنها بسیار بالا رفته است که این مساله خود می‌تواند موجب بهره‌مندی کانون‌ها از تجربیات یکدیگر شود.

وی همچنین درباره برنامه‌های سال آینده دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قم بیان داشت: برای سال آینده ما چند رویکرد مهم را دنبال می‌کنیم که اولین آن بهادادن به امر پژوهش در کنار آموزش است، ضمن آن که تقویت برنامه‌های هنری و ایجاد ارتباط مناسب با هنرمندان و تجهیز مساجد از دیگر رویکردهای ما برای سال آینده است.
 

کد مطلب 1051463

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