1.7 میلیون انواع ترقه و مواد آتش زا در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر احمد گراوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از دو ماه پیش اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه در چهارشنبه آخر سال انجام گرفته است،اظهارداشت: در این مدت بیش از 100 نفر در ارتباط با خرید و فروش و تهیه انواع مواد محترقه در سطح استان دستگیر شده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه از همه توان پلیس برای برقراری کامل آرامش و امنیت در چهارشنبه آخر سال استفاده خواهیم کرد،گفت: در چهارشنبه آخر سال نیروی انتظامی با همکاری بسیج از بروز نا امنی جلوگیری خواهد کرد و با مخلان امنیت به شدت برخورد می شود.

وی افزود: افراد و خودروهایی که به خاطر ایجاد نا امنی در چهارشنبه آخر سال توقیف و یا دستگیر شوند تا آخر تعطیلات آزاد نخواهند شد.

گراوند با اشاره به اینکه امسال به منظور تعامل و هماهنگی همه دستگاه ها در چهارشنبه آخر سال اتاق مدیریت تشکیل می شود، گفت: در اتاق مدیریت همه دستگاه های امدادی اعم از اورژانس، آتش نشانی، پلیس، بسیج و سپاه حضور خواهند داشت.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: ما مخالف شادی های مردم نیستیم اما نباید مزاحمت برای کسی ایجاد شود و آسایش و امنیت جامعه به خطر بیافتد.