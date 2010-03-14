به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولان ارشد صندوق‌های بازنشستگی، راهکارهای همکاری صندوق‌های مختلف بیمه و بازنشستگی، در چارچوب بیمه‌های تجاری به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران بررسی شد.

این نشست در پی دعوت جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولان ارشد و نمایندگان بازنشستگی کشوری و صندوق‌های مستقل بازنشستگی، برگزار شد و در آن گروهی از مسئولان صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها، هواپیمایی، راه آهن، شهرداری و صندوق ذخیره فرهنگیان شرکت کردند.

رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست با اشاره به جایگاه صنعت بیمه به عنوان یکی از امور بنیادین در امر توسعه کشور تاکید کرد: در برنامه پنجم توسعه وسند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، در خصوص توسعه و فراگیر شدن صنعت بیمه در گستره ملی اهتمام جدی شده است و تحقق این امر نیازمند عزم ملی و همکاری و تعامل همه جانبه میان کلیه نهادها و سازمان‌های مرتبط با امر بیمه است.

فرشباف ماهریان با ارائه آماری مقایسه‌ای از شاخص‌های مهم صنعت بیمه در ایران و جهان، کمی ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در ایران، ترکیب نامناسب رشته‌های بیمه وسهم کم بیمه های عمر و پس انداز در پرتفوی صنعت بیمه کشور ما را از جمله چالش‌های بزرگ صنعت بیمه در ایران توصیف کرد و خواستار آن شد که صندوق‌های بازنشستگی و صنعت بیمه برای توسعه بیمه‌های مکمل و بازنشستگی و درمان و افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران با یکدیگر همکاری کنند.

وی گفت: ضریب نفوذ بیمه‌های تجاری در ایران در سال 1387 در حدود 35/1 درصد و میانگین ضریب نفوذ بیمه در دنیا بیش از7 درصد بوده است؛ براساس بررسی‌ها، مجموع ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی، همراه با بیمه‌های اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح در ایران حدود 8 درصد است و اگر بیمه‌های یاد شده در چارچوب بیمه‌های تجاری عمل کنند، ضریب نفوذ بیمه در ایران به درستی حدود 8 درصد اعلام می شود.

رئیس شورایعالی بیمه با برشمردن مزیت های فعالیت بیمه ای به صورت رقابتی گفت: صنعت بیمه کشور که پیش از این با نگاه دولتی مدیریت می شد، اکنون به صورت رقابتی مدیریت می شود.

وی یادآور شد: اکنون در مرحله ای از فعالیت بیمه ای هستیم که تمام نهادهای بانکی و بنگاههای اقتصادی متقاضی وارد شدن در عرصه فعالیتهای بیمه ای هستند؛ بیمه مرکزی پیشنهاد کرده است که صنعت بیمه، بیمه های پایه را همراه با بیمه های مکمل به طور یکجا ارائه کند؛ لایحه الزام بیمه ساختمان ها در برابر حوادث طبیعی در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده و با تصویب آن در هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود و پیشنهاد بیمه مرکزی برای تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه های دولت در مؤسسات دولتی از طریق بیمه های بازرگانی، اکنون از جانب دولت در دست بررسی است.

فرشباف ماهریان به صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی پیشنهاد کرد که به صورت مشترک با همکاری یکدیگر و یا به صورت مستقل در قالب بیمه های تجاری در زمینه بیمه های عمر و پس انداز و بیمه‌های مستمری فعالیت کنند. وی افزود بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وارد شدن صندوق‌های بازنشستگی در بیمه‌های عمر استقبال می‌کند.