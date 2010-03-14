اعتبارات خشکسالی استان زنجان ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه با بیان اینکه این اعتبارات برای پیگیری پروژه ‌های نیمه ‌تمام در استان اختصاص می‌یابد، افزود: بخشی از این اعتبار برای پروژه‌های جدید خشکسالی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین به برگزاری 14 جلسه این ستاد با موضوع خشکسالی و مشکلات پیرامونی آن در استان اشاره کرد و ادامه داد: در این جلسات موضوعات با اهمیت و نقاط آسیب ‌پذیر استان به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه در سال جاری هفت جلسه مربوط به ستاد بحران در استان تشکیل شده است، بیان کرد: در این جلسات گام‌های خوبی برای مقابله به موقع با مسائل احتمالی و موضوعات دیگر برداشته شده است.

استاندار زنجان در ادامه به اختصاص 15 میلیارد ریال برای توسعه آب شرب و احداث سد در شهر ارمغانخانه استان اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات اساسی در این منطقه تامین آب مورد نیاز اهالی این شهر و روستاهای مجاور آن است.

رئوفی‌نژاد با تاکید بر اینکه اولویت کنونی در این شهر رفع معضل آب شرب مردم این منطقه است، عنوان کرد: شرکت آب استان باید به محض دریافت اعتبارات این طرح نسبت به تامین آبرسانی در این منطقه اقدام کند.

استاندار زنجان به هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد برای مقابله با حوادث اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید در هر لحظه برای مقابله با حوادث و سوانح غیر‌مترقبه آمادگی لازم را داشته باشند.